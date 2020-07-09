НАТО придбало 5 дронів RQ-4D для наземного спостереження з унікальними можливостями. До 2022 року, після їх випробувань, буде створено нове командування Альянсу з управління безпілотниками.

Перший із 5 новеньких розвідувальних дронів НАТО розпочав випробувальні польоти над Середземним морем. Здійснювали їх із авіабази Сігонелла в Сицилії – майбутньої штаб-квартири дронів Global Hawks. Про це йдеться у новому випуску програми "Фактор безпеки" на 24 каналі.

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Безпілотники були розроблені корпорацією Northrop Grumman в рамках програми системи спостереження НАТО за наземною ситуацією. Літаки належать 15-м країнам Альянсу.

"15 країн НАТО вирішили сформувати такий фонд, почати фінансувати програму разом, закупити Глобал Хоук для того, щоб підвищити можливості", – розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.



Безпілотники НАТО / Скриншот з відео

Перші 2 безпілотники прибули до Італії ще наприкінці 2019 року. Прибуття решти дронів із заводів-виробників у Палмдейл, штат Каліфорнія, очікують уже цього літа.

"Це не загально натівський проєкт, хоча він відкритий для всіх. І для України він би був дуже корисний", – зазначив Самусь.

Тестування RQ-4D

Рішення придбати такі літальні апарати НАТО прийняло ще у 2012 році, на озброєння вони мали поступити у 2017 році. Однак виявилося, що 5 років на їх розробку було занадто мало.

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Усі зображення з безпілотника архівуються для подальшого порівняння з більш свіжими зображеннями для виявлення відмінностей. Для цього аналізу НАТО використовуватиме штучний інтелект.

Через обмеження на пересування у зв'язку із поширенням коронавірусу, вильоти за графіком були під загрозою. Проте уряд Італії дозволив прибути групі фахівців корпорації Northrop, аби провести приймальне тестування. А це ключовий етап для отримання сертифікату льотної придатності дрона.



Безпілотники розробила корпорація Northrop Grumman / Скриншот з відео

Помічник Генерального секретаря НАТО з оборонних інвестицій Каміль Гранд запевнив, що затримки, пов'язані з епідемією COVID-19 не були значними, всього кілька тижнів, тож Альянс уже відновлює схеми регулярних перельотів, аби мати змогу застосовувати дрони за призначенням.

Переваги безпілотників RQ-4D

Чиновники до останнього тримали в таємниці, де саме вони мають намір використовувати літак та коли він буде повністю готовий до роботи. Ці безпілотники дозволять Альянсу збирати дані щодо ситуації на його кордонах, за межами його повітряного простору – на півдні, і на Близькому Сході.

Замість того, щоб кожна країна купляла ці безпілотники, вони є досить дорогими, вони вирішили об'єднатися фінансово, технологічно і досягли результату,

– сказав Михайло Самусь.

І хоча перший літак уже здійснив щонайменше один дев'ятигодинний політ над Середземним морем, ще невідомо чи зможе він отримати дозвіл від італійських регулюючих органів на польоти над сушею.

Одна з переваг європейського повітряного простору в тому, що отримавши сертифікат, скажімо, в Італії, далі можна буде безперешкодно переміщуватися по всьому його авіапростору. Тож наразі головна ідея – використовувати італійський дозвіл на льотну придатність, аби літати куди завгодно.

"Ці безпілотники використовуються в будь-яких регіонах, в яких НАТО може мати інтерес. І веде розвідку там, де є виклики, загрози, або необхідність отримати уточнюючу інформацію", – додав заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань.



Безпілотники дозволять збирати дані щодо ситуації на кордонах Альянсу / Скриншот з відео

Наразі дрони для військової розвідки, що перетинають континент, повинні отримати дозвіл від національних органів влади на обмежений коридор польоту, щоб захистити цивільні авіасудна.

Проте, за словами помічника генсека НАТО з оборонних інвестицій, система спостереження Альянсу за наземною ситуацією має доволі амбітну мету – "зняти будь-які обмеження". Каміль Гранд назвав це "дуже цікавим і захопливим завданням", тому що вперше безпілотники Global Hawks включать у завантажений повітряний простір на постійній основі.