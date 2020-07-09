НАТО приобрело 5 дронов RQ-4D для наземного наблюдения с уникальными возможностями. До 2022 года, после испытаний, будет создано новое командование Альянса по управлению беспилотниками.

Первый из 5 новеньких разведывательных дронов НАТО начал испытательные полеты над Средиземным морем. Осуществляли их с авиабазы Сигонелла в Сицилии – будущей штаб-квартиры дронов Global Hawks. Об этом говорится в новом выпуске программы "Фактор безопасности" на 24 канале.

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Беспилотники были разработаны корпорацией Northrop Grumman в рамках программы системы наблюдения НАТО за наземной обстановкой. Самолеты принадлежат 15-м странам Альянса.

"15 стран НАТО решили сформировать такой фонд, начать финансировать программу вместе, закупить Глобал Хоук для того, чтобы повысить возможности", – рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.



Беспилотники НАТО / Скриншот из видео

Первые 2 беспилотника прибыли в Италию еще в конце 2019 года. Прибытия остальных дронов с заводов-производителей в Палмдейл, штат Калифорния, ожидают уже этим летом.

"Это не общенатовский проект, хотя он открыт для всех. И для Украины он бы был очень полезен", – отметил Самусь.

Тестирование RQ-4D

Решение купить такие летательные аппараты НАТО принял еще в 2012 году, на вооружение они должны поступить в 2017 году. Однако оказалось, что 5 лет на их разработку было слишком мало.

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Все изображения с беспилотника архивируются для последующего сравнения с более свежими изображениями для выявления различий. Для этого анализа НАТО будет использовать искусственный интеллект.

Из-за ограничения на передвижение в связи с распространением коронавируса вылеты по графику были под угрозой. Однако правительство Италии разрешило прибыть группе специалистов корпорации Northrop, чтобы провести приемочное тестирование. А это ключевой этап для получения сертификата летной годности дрона.



Беспилотники разработала корпорация Northrop Grumman / Скриншот из видео

Помощник Генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Камиль Гранд заверил, что задержки, связанные с эпидемией COVID-19, не были значительными, всего несколько недель, поэтому Альянс уже восстанавливает схемы регулярных перелетов, чтобы иметь возможность применять дроны по назначению.

Преимущества беспилотников RQ-4D

Чиновники до последнего держали в тайне, где именно они намерены использовать самолет и когда он будет полностью готов к работе. Эти беспилотники позволят Альянсу собирать данные о ситуации на его границах, за пределами воздушного пространства на юге, и на Ближнем Востоке.

Вместо того, чтобы каждая страна покупала эти беспилотники, они являются достаточно дорогими, они решили объединиться финансово, технологически и достигли результата,

– сказал Михаил Самусь.

И хотя первый самолет уже совершил как минимум один девятичасовой полет над Средиземным морем, еще неизвестно сможет ли он получить разрешение от итальянских регулирующих органов на полеты над сушей.

Одно из преимуществ европейского воздушного пространства в том, что получив сертификат, скажем, в Италии, далее можно будет беспрепятственно перемещаться по всему его авиапространству. Поэтому сейчас главная идея – использовать итальянскиое разрешение на летную пригодность, чтобы летать куда угодно.

"Эти беспилотники используются в любых регионах, в которых НАТО может иметь интерес. И ведет разведку там, где есть вызовы, угрозы, или необходимость получить уточняющую информацию", – добавил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам.



Беспилотники позволят собирать данные по ситуации на границах альянса / Скриншот из видео

Сейчас дроны для военной разведки, пересекающие континент, должны получить разрешение от национальных органов власти на ограниченный коридор полета, чтобы защитить гражданские корабли.

Однако, по словам помощника генсека НАТО по оборонным инвестициям, система наблюдения НАТО за наземной обстановкой имеет весьма амбициозную цель – "снять любые ограничения". Камиль Гранд назвал это "очень интересным и захватывающим заданием", потому что впервые беспилотники Global Hawks включат в загруженное воздушное пространство на постоянной основе.