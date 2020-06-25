Как остановить вторую волну коронавируса, противостоять дезинформации и усилить военную способность – на прошлой неделе обсудили министры обороны стран НАТО. Из-за пандемии COVID-19 встреча состоялась виртуально.

К конференции присоединились и коллеги из государств-партнеров: Швеции, Финляндии и Австралии, а также Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жосеп Боррель. О чем спорили руководители оборонных ведомств и какие решения утвердили – в программе "Фактор безопасности" на 24 канале.

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Вопросы борьбы с COVID-19

Без представительских автомобилей, репортеров и усиленных мер безопасности – министры обороны стран Североатлантического альянса обсудили актуальные вызовы. Переговоры виртуальные – из-за пандемии формат встречи изменили. Среди главных вопросов – борьба с коронавирусом.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы наши войска были готовы дать отпор любым угрозам. Важно, чтобы кризис в области здравоохранения не превратилась в политику безопасности", – прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг / Фото из открытых источников

Подготовка ко второй волне заболевания

Вакцина от коронавируса до сих пор не изобретена, а страны мира постепенно открывают границы. Поэтому в НАТО готовятся к новой волне заболевания. Весной Североатлантический альянс скоординировал свои усилия для борьбы с опасной инфекцией. Самолеты НАТО регулярно доставляли оборудование и медикаменты в пораженные вирусом регионы, а военные Альянса – помогали возводить полевые госпитали для тяжелобольных.

У Международных миротворческих сил НАТО в Косово – KFOR – до сих пор немало работы. Вместо привычных задач – разминирования и поиска взрывных устройств – военные развозят защитные средства в больницы Косово. Сотрудничают с благотворительными организациями, в частности Красным Крестом.

Я горжусь, что страны Альянса делали все для борьбы с пандемией, помогали друг другу медицинским оборудованием. Это знак единства и солидарности в Альянсе,

– отметил Йенс Столтенберг.

В НАТО говорят, что готовы привлечь все ресурсы и в случае повторного масштабного возгорания. Министры обороны стран Альянса утвердили план помощи союзникам и партнерам. Главная его часть – логистика. НАТО имеет огромное количество техники: авиацию, корабли и боевые машины, а также склады.

Их можно заполнить необходимым в случае второй волны. Антисептики, лекарства, аппараты искусственной вентиляции легких можно подготовить заранее, а потом оперативно перебросить в "горячие точки". Кроме того, в НАТО договорились сформировать специальный фонд и приобрести необходимое для медиков снаряжение.

"Мировые организации здравоохранения предостерегают против второй волны пандемии. Альянс готов предоставить прочную поддержку обществу в случае повторного возгорания", – отметил генеральный секретарь НАТО.

Помощь инженеров в борьбе с пандемией

К борьбе с коронавирусом в НАТО готовы привлекать и ведущих ученых. Агентство поддержки и закупок Альянса еще весной подписало контракт с итальянскими инженерами. Они разработали оригинальное оборудование для лечения коронавируса.

Исследователи предлагают использовать акваланг – как альтернативу аппаратам искусственной вентиляции легких.

Мы нашли решение, как помочь больницам в самый нужный момент. Мы превратили акваланг в аппарат для кислородной терапии,

– рассказал инженер Кристиан Фракаччи.

Обычную маску для дайвинга усовершенствовали, в частности заменили клапаны. Все детали напечатали на ЗD-принтере. Акваланг можно подключать к насосам, обеспечивающим подачу кислорода.

Разработку уже успешно применяют в итальянских больницах. Результатом и инженеры, и врачи довольны. Говорят, что аппарат эффективен в подаче кислорода больным.

Инженеры превратили акваланг на аппарат для кислородной терапии / Скриншот из видео

"Необходимые для работы элементы мы изготавливаем с помощью 3D-печати. ​​Задача аппарата – подавать кислород пациентам. Наше открытие поможет значительно сэкономить ресурсы", – отметил инженер Алессандро Розеоли.

Военные учения НАТО в условиях пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса стала самым большим вызовом для Альянса со времен Второй мировой войны – говорят в НАТО. Однако другие угрозы безопасности никуда не исчезли. Коронавирус не связал руки террористическим организациям, не утихли и многолетние конфликты.

Поэтому Альянс и в дальнейшем поддерживает свои силы в боеготовности, военные НАТО готовы в случае необходимости защищать рубежи союзников. Для этого постоянно оттачивают свои навыки во время учений.

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Взрывы и выстрелы раздаются на полигоне вблизи латвийского города Адажи. Военные мультинационального батальона НАТО совершенствуют боевую подготовку. Пехота отрабатывает стрельбу и бросание гранат, танкисты настраивают оружие. Все для того, чтобы быть готовыми максимально быстро и без потерь отразить атаку врага.

Наши задачи не изменились. И обучение сейчас нужно, как никогда. Ведь мы должны быть способны и готовы помогать обществу и органам власти,

– прокомментировал командир механизированной ударной бригады Латвии Сандрис Гаугерс.

Возглавляет батальон – Канада. В составе группы – более тысячи военных из этой страны, а также армейцы из Албании, Чехии, Италии, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании.

По команде военнослужащие танкового подразделения занимают места в боевых машинах и выдвигаются на огневые позиции. Их задача – занять линию обороны. Экипажи демонстрируют четкую и слаженную работу.

Как проходят военные учения НАТО / Скриншот из видео

По словам Горда Эллиота, военного королевских вооруженных сил Канады, это уникальная возможность отработать взаимодействие всех экипажей из разных стран, планировать действия в пределах одной боевой группы.

Решение вопроса об агрессивной военной политике России

Среди главных вопросов встречи – и агрессивная политика России. Москва не скрывает, что наращивает свой военный потенциал. В частности, продолжает разрабатывать и развертывать ракеты 9М729 или SSC-8. Скорость полета таких снарядов высокая, поэтому их сложно перехватить. Зато НАТО стремится построить мир, свободный от такого опасного оружия.

"НАТО реагирует взвешенно и умеренно на каждый опасный шаг. Развертывание систем SSC-8 привело к разрыву ракетного договора в прошлом году. Мы стараемся уменьшить распространение такого оружия", – пояснил генеральный секретарь НАТО.

Политика ядерного сдерживания и противовоздушной обороны НАТО

И в дальнейшем важной составляющей политики Североатлантического альянса остается ядерное сдерживание. НАТО стремится предотвратить конфликты. Поэтому после завершения "холодной войны" уже сократил количество ядерного оружия в Европе на 90 процентов. И это не предел.

"НАТО не будет отвечать зеркально на агрессивные действия. Мы не имеем никакого намерения начинать конфликт", – рассказал Йенс Столтенберг.

В НАТО готовы усиливать и противовоздушную оборону. Союзники пообещали увеличить количество американских зенитных ракетных комплексов Patriot. А также договорились инвестировать в создание истребителей пятого поколения.

Военные возможности отдельных стран должны быть интегрированы в общую противовоздушную и противоракетную оборону НАТО. Ведь национальные интересы союзников тесно связаны с приоритетами Альянса,

– отметил генеральный секретарь НАТО.

Зенитный ракетный комплекс Patriot / Фото Википедия

Борьба с дезинформацией и фейками

Не только войны и конфликты могут угрожать миру. Дезинформация, манипуляции фактами и фейковые новости стали реалиями сегодняшнего дня. В условиях пандемии ложные сведения могут нанести серьезный ущерб странам и подорвать доверие населения к власти, считают в НАТО.

"Мы фиксируем огромные объемы дезинформации относительно коронавируса. Пандемия – золотое дно для многочисленных манипуляций", – отметила специалист по вопросам обороны организации науки и технологий НАТО Риту Джилл.

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"Быстрее всего фейки распространяются через телевидение и социальные сети", – говорят в Организации по вопросам науки и технологий НАТО. В этом исследовательском центре изучают, как действия в интернете влияют на информационную среду.

По словам Риту Джилл, специалиста по вопросам обороны организации науки и технологий НАТО, целью исследовательской группы является выяснить, как влияют на отрасль безопасности действия во всемирной сети.

Мы можем определить субъектов, которые распространяют фейки, понять, что является объектом для манипуляций, и разработать стратегии эффективной борьбы с дезинформацией,

– отметила она.

Фокус современных конфликтов постепенно переходит в киберпространство, считают в НАТО. Хакерские атаки могут нанести не меньший вред национальной безопасности, чем прямая военная агрессия. Чтобы защитить информационное пространство, Альянс сотрудничает не только с союзниками, но и с партнерами, в частности Швецией и Финляндией.

Справка. Еще в 2017 году в Хельсинки был основан Европейский Центр по борьбе с гибридными угрозами. В начале он объединял 9 стран. Впрочем сейчас расширился до 24 государств-членов.

"Североатлантический альянс готов в любой момент защитить союзников. Мы расширяем собственные ресурсы и инвестируем в современные технологии. Мы снова и снова доказываем, что наши силы всегда находятся в боеготовности", – подчеркнул Йенс Столтенберг.

Министры обороны Альянса договорились и в дальнейшем адаптировать к новым вызовам вооруженные силы, систему разведки и программу военных учений. Ведь НАТО будет меняться до тех пор, пока будет меняться мир.

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