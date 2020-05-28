5G усиливают COVID-19, а Билл Гейтс чипирует население: абсурдные фейки, в которые верят люди

Сначала с началом пандемии в сети распространялись достаточно простые фейки о COVId-19. Речь шла про народные средства для лечения коронавируса, например, чеснок или имбирь с лимоном, или что лекарства против этой болезни уже существуют и это можно прочитать чуть ли не в инструкции к арбидолу.

Но, очевидно, что все это не является правдой. Сейчас нет ни сертифицированного и утвержденного ВОЗ лечения, ни профилактики коронавируса. Однако сейчас фейки начинают усложняться. Об этом в эфире утреннего шоу на 24 Канале рассказала аналитик VoxUkraine Светлана Слипченко.

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Чипирование с помощью вакцины от COVID-19

Она отметила, что сейчас акцентируют много внимания на том, что концепция вакцинации, распространенная в мире, является чуть ли не всемирным злом и глобальным заговором, чтобы чипировать население.

В сети активно распространяют теорию, будто правительство США создает вакцину с чипом, чтобы следить за людьми. В частности, одного из самых богатых людей в мире, а также известного мецената Билла Гейтса обвинили во всемирном чипировании населения.

Российский режиссер Никита Михалков в одном из выпусков своей авторской программы рассказал, что основатель компании Microsoft под видом вакцинации хочет вживлять людям чипы, а после чего устроить апокалипсис.

СМИ в РФ подхватили эту теорию, и даже написали, что организация Билла Гейтса якобы начала чипировать людей в Украине.

Билл Гейтс открывает украинцам глаза pic.twitter.com/47xKQbiUQk — Старые пни (@LeaveItAllBehin) May 4, 2020

По словам аналитика VoxUkraine фейки попадают к нам преимущественно из-за границы. Это легко заметить, ведь часто они неправильно переведены. Там есть калька, ошибки в спряжении.

Кроме этого, Биллу Гейтсу и другим 24 богатейшим людям мира вменяют заработок на пандемии. Мол, население становится беднее, а они богатеют. Следовательно, именно они и причастны к панике вокруг пандемии, а никакого коронавируса не существует.

Коронавирус – это бактерия

Светлана Слипченко рассказала о новых фейках, обнаруженных в сети. В частности, фейкоделы распространяют информацию, что коронавирус – это не вирус, а бактерия, и не вызывает пневмонию, а тромбоз.

Кроме этого, действие бактерии усиливают 5G.

Обратите внимание. В Великобритании произошло несколько поджогов антенн сотовых операторов – вероятно, из-за убеждения, что работа сетей 5G способствует развитию болезни.

По словам аналитика, чтобы создать такой фейк, не нужно много времени. Фейкоделы просто берут исследование, обычно нерецензируемое, или слухи или выступления ученых, немного перекручивают и создают фейк.

"Те, кто борются с фейками, чтобы разобраться, что на самом деле имелось в виду, должны расходовать гораздо больше времени, прочитать немало статей, посмотреть официальные источники, и затем подготовить опровержение, которое будет полностью соответствовать заявленному фейку", – отметила Светлана Слипченко.

Президент Мадаскара отказался от взятки ВОЗ за лекарства против COVID-19

Недавно в соцсетях начал распространяться фейк, будто ВОЗ предложили президенту Мадагаскара взятку в размере 20 миллионов долларов за то, чтобы добавить яд в местные экспериментальные лекарства против коронавируса.

Как оказалось, на самом деле президент Мадагаскара заявил в одном из интервью, что местные ученые разработали лекарства, которые показывают эффективность в борьбе с COVID-19. Но они еще не прошли достаточно клинических испытаний.

Президент действительно обиделся на ВОЗ, ведь думал, что их лекарства игнорируют из-за разработки "бедной африканской страной". ВОЗ в ответ на это лишь призывала быть осторожным в использовании недостаточно проверенных средств.

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Как не стать жертвой фейков

Аналитик VoxUkraine рассказала, что фейки обычно очень эмоциональны. Часто они не основаны ни на каких конкретных фактах. Даже с теми заговорами относительно Билла Гейтса, или о тайных секретных разработках.

Просто спросите себя – "если оно все-таки секретное, это какой-то заговор, то откуда все об этом знают",

– отметила Светлана Слипченко.

Насчет эмоциональности фейков, нужно всегда обращать внимание, если кто-то пытается вызвать у вас сильные негативные или положительные эмоции. Это является свидетельством того, что перед вами, скорее всего, ложная информация, и надо лишний раз ее проверить.

Также эксперт отметила, что не нужно апеллировать к авторитету, говорить, что так говорится в ВОЗ или про это сообщил какой-то ученый. Лучше придерживаться логики, сравнивать разные точки зрения и говорить о каких-то альтернативах.