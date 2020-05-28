5G посилюють COVID-19, а Білл Гейтс чипує населення: абсурдні фейки, в які вірять люди

Спочатку з початком пандемії у мережі поширювалися достатньо прості фейки про COVID-19. Мова йшла про народні засоби для лікування коронавірусу, наприклад, часник чи імбир з лимоном, або що ліки проти цієї недуги вже існують і це можна прочитати ледве не в інструкції до арбідолу.

Але, очевидно, що все це не є правдою. Зараз немає ні сертифікованого та затвердженого ВООЗ лікування, ні профілактики коронавірусу. Однак наразі фейки починають ускладнюватися. Про це в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповіла аналітикиня VoxUkraine Світлана Сліпченко.

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Чипування за допомогою вакцини від COVID-19

Вона відзначила, що зараз акцентують багато уваги на тому, що концепція вакцинування, поширена у світі, є ледве не всесвітнім злом і глобальною змовою, щоб справді чипувати населення.

У мережі активно поширюють теорію, ніби уряд США створює вакцину з чипом, аби стежити за людьми. Зокрема, одного з найбагатших людей у світі, а також знаного мецената Білла Гейтса звинуватили у всесвітньому чипуванні населення.

Російський режисер Микита Михалков в одному з випусків своєї авторської програми розповів, що засновник компанії Microsoft під виглядом вакцинації хоче вживляти людям чіпи, а після чого влаштувати апокаліпсис.

ЗМІ в РФ підхопили цю теорію, і навіть написали, що організація Білла Гейтса нібито почала чипувати людей в Україні.

Билл Гейтс открывает украинцам глаза pic.twitter.com/47xKQbiUQk — Старые пни (@LeaveItAllBehin) May 4, 2020

За словами аналітикині VoxUkraine фейки потрапляють до нас переважно з-за кордону. Це легко помітити, адже часто вони неправильно перекладені. Там є калька, помилки у відмінюванні.

Крім цього, Біллу Гейтсу та іншим 24 найбагатшим людям світу закидають заробіток на пандемії. Мовляв, населення стає біднішим, а вони багатіють. Отже, саме вони й причетні до паніки навколо пандемії, а ніякого коронавірусу не існує.

Коронавірус – це бактерія

Світлана Сліпченко розповіла про нові фейки, виявлені в мережі. Зокрема, фейкороби поширюють інформацію, що коронавірус – це не вірус, а бактерія, і викликає не пневмонію, а тромбоз.

Крім цього, дію бактерії посилюють 5G.

Зверніть увагу. У Великій Британії відбулося кілька підпалів антен стільникових операторів – ймовірно, через переконання, що робота мереж 5G сприяє розвитку хвороби.

За словами аналітикині, щоб створити такий фейк, не потрібно багато часу. Фейкороби просто беруть дослідження, зазвичай нерецензовані, або чутки чи виступи науковців, трохи перекручують і створюють фейк.

"Ті, хто борються з фейками, аби розібратися, що насправді малося на увазі, мають витрати набагато більше часу, прочитати чимало статей, подивитися офіційні джерела, і потім підготувати спростування, яке повністю відповідатиме заявленому фейку", – відзначила Світлана Сліпченко.

Президент Мадаскара відмовився від хабаря ВООЗ за ліки проти COVID-19

Нещодавно у соцмережах почав розповсюджуватися фейк, ніби ВООЗ запропонували президенту Мадагаскару хабар у розмірі 20 мільйонів доларів за те, щоб додати отруту до місцевих експериментальних ліків проти коронавірусу.

Як виявилось, насправді президент Мадагаскару заявив у одному із інтерв'ю, що місцеві науковці розробили ліки, які показують ефективність у боротьбі з COVID-19. Але вони ще не пройшли достатньо клінічних випробувань.

Президент дійсно образився на ВООЗ, адже думав, що їхні ліки ігнорують через розробку "бідною африканською країною". ВООЗ у відповідь на це лише закликала бути обачливим у використанні недостатньо перевірених засобів.

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Як не стати жертвою фейків

Аналітикиня VoxUkraine розповіла, що фейки зазвичай дуже емоційні. Часто вони не базуються ні на яких конкретних фактах. Навіть з тими змовами щодо Білла Гейтса, або щодо таємних секретних розробок.

Просто запитайте себе – "якщо воно все-таки секретне, це якась змова, то звідки всі про це знають",

– відзначила Світлана Сліпченко.

Щодо емоційності фейків, потрібно завжди звертати увагу, якщо хтось намагається викликати у вас сильні негативні чи позитивні емоції. Це є свідченням того, що перед вами, найімовірніше, неправдива інформація, і треба зайвий раз її перевірити.

Також вона експертка зазначила, що не потрібно апелювати до авторитету, казати, що так йдеться у ВООЗ чи про це повідомив якийсь вчений. Краще дотримуватися логіки, порівнювати різні точки зору і казати про якісь альтернативи.