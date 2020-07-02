Правительство и ведущие эксперты Эстонии взялись помочь Украине. Проект под названием "Устойчивая Украина" призван усилить украинскую военную мощь, противодействовать информационной агрессии и выяснить насколько важна в этих процессах роль общества.

Каких конкретных результатов удалось достичь в рамках работы программы смотрите в программе "Фактор безопасности" на 24 канале.

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Судьба Эстонии после тисков Советского Союза

Эстония вместе с другими странами Балтии вырвалась из тисков тоталитарного режима Советского Союза в 1991 году. Более 1 миллиона 300 тысяч граждан отстояли независимость и вместе начали думать, как строить государство. Они изначально были обеспокоены, что северный сосед Россия захочет вернуть утраченные республики к семье советских народов.

Чтобы обезопасить граждан и защитить государственные границы, уже с 1991 года Эстония присоединилась к работе Совета Североатлантического сотрудничества. В 1997 году Таллин стал участником военной миссии НАТО в Боснии и Герцеговине. Разведывательная рота эстонских вооруженных сил прилагала усилия к становлению мира в регионе.

В 2002 году Эстония получила приглашение принять участие в переговорах о вступлении в Североатлантический альянс. А в 2004 году стала его полноправной участницей.



Эстония вступила в НАТО / Фото eadaily

"Вся система национальной безопасности Эстонии основывается на принципах коллективной обороны НАТО, а также на наших собственных военных возможностях. Мы всегда говорим: "Мы и есть НАТО", – сказал чрезвычайный и полномочный посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

Эстонский народ решительно поддержал курс страны на Запад. Ведь членство в НАТО предоставляет государству гарантии безопасности. Особенно на восточных рубежах.

Эстония расположена на границах ЕС и НАТО. Поэтому мы считаем себя пограничным государством,

– отметил Кууск.

После распада Советского Союза Эстония осталась без военно-воздушных сил. Но возможность защищать воздушное пространство стране предоставил Североатлантический альянс. С 2004 года военные самолеты НАТО патрулируют небо над балтийской государством.

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Еще большие гарантии безопасности от Альянса Эстония получила после агрессии России против Украины. На военной базе в городке Тапа, что в 150 километрах от российской границы с 2017 года находится 1 из 4 мультинациональных батальонов НАТО.

"Политика сдерживания – еще один эффективный инструмент НАТО. Потенциальный противник понимает, что лучше избегать конфликта с НАТО, ведь без серьезных последствий не обойдется", – отметил Кууск.

Эстония теперь чувствует себя в безопасности

Эстония активно участвовала в операциях Североатлантического альянса в Косово, Ираке и Афганистане. Военные подразделения и корабли государства входят в состав "Сил реагирования НАТО". Именно в Таллине расположен центр кибербезопасности НАТО. А эстонские взносы в оборону одни из крупнейших в НАТО – 2% от ВВП.

В Эстонии говорят, что под зонтиком Альянса чувствуют себя безопасно. Впрочем, возлагаются и на собственные силы, чтобы обеспечить национальную устойчивость. То есть защищенность границ, ценностей и интересов. Ведь как и иммунитет человека подвержен различным заболеваниям, национальная устойчивость также может страдать от различных угроз.

Хотя каждая иммунная система очень индивидуальна и уникальна, но действует по одному принципу, в частности индуктивно и адаптивно – все эти характеристики соответствуют и национальной устойчивости,

– пояснил руководитель программы "Устойчивая Украина" Дмитрий Теперик.

В Эстонии разработан и внедрен комплексный подход к национальной безопасности. И участие граждан является важнейшим и неотъемлемым компонентом этой системы. Представители всех слоев общества берут на себя ответственность и способствуют национальной устойчивости, помогая власти.

"Мы постепенно укрепляли устойчивость как самой Эстонии, так и ее населения. Нам удалось стать полноценным "хозяином на своей земле". Если ты владеешь территорией, то должен ее защищать. Культуру невозможно изменить взмахом руки, ее нужно развивать", – заявил Каймо Кууск .

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Украине также готовы помочь

Эстония готова помочь и Украине укрепить национальную устойчивость. В 2016 году эстонский Международный центр обороны и безопасности – ведущее аналитическое заведение – начал программу "Устойчивая Украина". Благодаря этому проекту эстонские и украинские эксперты могут обмениваться опытом в противодействии вызовам и угрозам безопасности.



Руководитель программы "Устойчивая Украина" Дмитрий Теперик / Фото Укринформ

На первом этапе специалисты Международного центра безопасности и обороны при поддержке правительства Эстонии провели масштабные социологические исследования на юго-востоке Украины. Хотя программа общенациональная, внимание уделили тем регионам, которые наиболее подверглись российскому влиянию и уязвимы к агрессии со стороны Москвы.

Группа эстонских экспертов поставила себе целью узнать, обнаружить, что беспокоит жителей юго-восточных регионов Украины, как государства, которое находится в состоянии войны,

– пояснил директор Международного центра информации о безопасности и обороне Григорий Сенькив.

Еще в первые 2 года программы специалисты провели более 2000 социологических опросов и глубинных интервью, проанализировали фокус-группы, соцсети и каналы распространения информации среди населения юго-восточной Украины.

"На местах на юго-востоке, мы проводили именно фокус-группы, а на экспертном уровне проводили глубинные интервью для оценки уязвимостей в информационно-коммуникативной и кибербезопасности. Мы провели около 30 таких интервью, сейчас готовится полномасштабное исследование, что "объединяет в себе и глубинное интервью и фокус-группы, и анализ социальных сетей", – сказал координатор программы Илья Мирошкин.

В рамках исследования эксперты обнаружили главные вызовы устойчивости для жителей юго-востока. А масштабные опросы показали: в национальной безопасности Украины есть пробелы в 3 направлениях:

информационном;

коммуникационном;

кибербезопасности.

"Безусловно, ключевая проблема – это близость к линии разграничения и это угрозы, преимущественно, военного характера. Армейцы на улицах городов, люди в форме, военная техника. Все это вызывает у людей беспокойство. Но кроме очевидной тревоги, есть и другие, присущие обычной жизни человека – это социальные, экономические, политические, общественные проблемы, которые возникают ежедневно", – заявил Сенькив.

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Теперь экспертная группа должна сформировать стандарты измерения украинской национальной устойчивости. А еще разработать программу тренингов и консультаций для специалистов по информационной и кибербезопасности. При этом, выявлять угрозы, предостерегать и противостоять дестабилизации извне могут рядовые жители. Об этом рассказали организаторы проекта "Устойчивая Украина". В этом нашему государству может помочь опыт Эстонии.

"Важно уделять внимание внедрению культуры глубокой ситуационной осведомленности. И кроме этого выработать проверенные стандарты для измерения национальной устойчивости, чтобы не только понимать меняющиеся или статистические характеристики, но и также уметь их анализировать с точки зрения угроз безопасности", – отметил Теперик.

Что известно о Кайтселийте

Кайтселийт, союз обороны Эстонии, был основан еще в далеком 1917 году, но сейчас переживает "вторую молодость". Это единственная в стране общественная организация, деятельность которой урегулирована специальным законом. А отряды входят в состав Вооруженных сил. Добровольцы Кайтселийта выходные проводят на полигоне. Учатся ориентироваться в лесу, пользоваться оружием и оперативно действовать при любых погодных условиях.



Кайтселийт, союз обороны Эстонии / Фото bilyayivka.city

Сейчас в составе Кайтселийта примерно 27 тысяч добровольцев. По территориальному принципу они служат в 15 уездных дружинах. В будни работают, а на выходных овладевают боевыми навыками. За последние 6 лет количество желающих пойти в добровольческое войско возросла. В Эстонии говорят: да граждане отреагировали на агрессию России против Украины.

После агрессии против Украины в 2014 году самое главное, что запомнила Эстония – это то, что если где-то появляются зеленые человечки, их следует обезвредить, тогда другие не придут или будут знать, что их ждет,

– заместитель руководителя Департамента стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Эстонии Уку Арольд.

В Украине тоже появились добровольческие воинские формирования

Недавно добровольческие воинские формирования появились и в Украине. В каждой области нашего государства сформированы бригады территориальной обороны. Они при необходимости будет защищать государственную границу и бороться с диверсионно-разведывательными силами врага.

"Кайтселийт построен на добровольных началах. То есть люди являются непосредственно мотивированными. Кроме того, важна и территориальная принадлежность. Проще говоря, граждане защищают свою улицу, свой поселок или свой лес. И это ключевой принцип. Ибо кто лучше знает улицу, поселок или лес чем люди, которые там живут?" – пояснил Кууск.

Решение гибридных угроз

Актуален для Украины и подход Эстонии к решению гибридных угроз. Ведь Россия пытается подрывать доверие граждан к правительству невоенными средствами:

дезинформацией;

диверсиями;

хакерскими атаками;

кибертерроризмом.

"Границы современного поля боя – нечеткие. Границы гражданских и военных действий размыты, как и тактических, стратегических и оперативных. А информационное пространство – является главным измерением противостояния", – рассказал Арольд.

"Бронзовая ночь" в Эстонии

В 2007 году Эстонией прокатились массовые протесты с участием российской молодежи. Тогда власти страны решили убрать из центра столицы советский памятник, который в сознании многих эстонцев ассоциировался с оккупацией. Демонстрации переросли в столкновения. В историю эти дни вошли как "Бронзовая ночь". Протесты поддерживала Москва.

Через соцсети пропагандисты подстрекали людей к митингам. А через 2 дня после начала массовых демонстраций, прокремлевские хакеры атаковали эстонские правительственные сайты. Скоординированное нападение вывело из строя сайты парламента, министерств и банковских учреждений. Эстонское правительство и Североатлантический Альянс сделали серьезные выводы.



"Бронзовая ночь" в Эстонии / Фото estleft

После этих событий Эстония усовершенствовала правительственные порталы. А еще – улучшила систему мониторинга, чтобы заранее выявлять опасность и научить граждан правильно пользоваться интернетом и не попасть на крючок.

В мае 2008 года в Таллинне был открыт Координационный Центр Альянса по вопросам киберзащиты. Его учредителями, кроме Эстонии стали еще 6 стран:

Германия;

Словакия;

Италия;

Литва;

Латвия;

Испания.

Ежегодно Эстония приглашает ведущих IТ-специалистов на обучение по кибербезопасности Locked Shields при поддержке НАТО.

"Когда мы вошли в НАТО, то считали, что Альянс будет решать все наши проблемы. Однако членство означает, что каждая страна делает что-то полезное для союзников. Вкладом Эстонии стала отрасль информационных технологий", – заявил Кууск.

Более того, в Эстонии расположен крупнейший на территории Европы киберполигон, где ежегодно устраивают тренинги для специалистов из разных стран. В государстве основана и Лига кибербезопасности. Ее главная задача – отражать хакерские атаки. В Лигу входят волонтеры-специалисты, которые готовы помогать государству патрулировать виртуальное пространство.

Война на информационном пространстве

Войну на информационном пространстве Россия ведет и против Украины. В эпоху постправды людей несложно заставить поверить фейкам, сплетням и теориям заговора. И по выводам Международного центра обороны и безопасности Эстонии – жители юго-восточных регионов Украины до сих пор страдают от воздействия российской пропаганды.



Россия проявила агрессию к Украине, как когда-то в Эстонии / Фото Зеркало недели

"Мы это коррелировали, конечно, с фокус-группами: мы анализировали, как данные от экспертов совпадают в частности и с данным фокус-групп. То есть как люди непосредственно на практическом уровне относятся к собственно цифровой безопасности, что они читают, как они относятся к сплетням в обществе – то есть анализировали такие, можно сказать, уязвимости потенциальные", – пояснил Мирошкин.

Таллинн поддерживает наше государство в реформировании сектора безопасности и обороны. Ведущие эстонские специалисты делятся опытом с украинскими коллегами в области кибербезопасности, ввели курсы по изучению английского языка для наших военных. А украинские армейцы, за плечами которых реальные бои, могут пройти реабилитацию в медицинских учреждениях Эстонии.

Сотрудничество Эстонии и Украины очень успешное, как на высоком политическом уровне, так и в практической плоскости,

– подытожил Кууск.

"Нас объединяет то, что мы хотим, чтобы наши государства были демократическими, чтобы наши страны работали ради людей", – добавила депутат Европарламента Марина Кальюранд.

Эстония успешно завершила немало реформ в секторе обороны и поддерживает Украину на пути к изменениям – как и другие страны НАТО. Ведущие эксперты Североатлантического альянса делятся с украинцами собственным опытом, проводят обучение военных и гражданских, и помогают Киеву применять лучшие достижения на практике.