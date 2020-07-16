Уже в этом году украинские военные примут участие в семи военных учениях НАТО. NOBLE BLISTER 2020 в Германии, LOYAL LEDA 2020 в Турции, а во время учений DYNAMIC MASTER 2020 наши моряки будут совершенствовать тактику ведения морских операций.

Кроме того наши военные примут участие в учениях по киберзащите – Cyber Coalition 2020, которые будут проходить в Эстонии. И жаркое лето никоим образом не влияет на интенсивность маневров Вооруженных сил стран Альянса. Об основных из них в сюжете журналистов программы "Фактор безопасности" на 24 канале.

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Военные учения в Польше

Военные транспортные самолеты поднимаются в небо с военного аэродрома вблизи полигона в городе Дравско-Поморское. Полтысячи армейцев шестой воздушной десантной бригады вооруженных сил Польши готовятся к прыжку.

На каждом бойце экипировка и парашютная система – необходимые, чтобы осуществить безопасное приземление с нескольких тысяч метров.

"Мы проверяем наши командные и оперативные возможности. А также оттачиваем совместимость с нашими союзниками по стандартам НАТО", – рассказал представитель 6-й военной воздушной десантной бригады Польши Роберт Круз.

Военные готовятся совершить прыжок с парашютом / Скриншоты из видео

Кроме эффектных маневров в небе, учения продолжаются и на земле. Замаскированную ветвями бронетехнику почти не видно, однако хорошо слышно. Боевые машины десанта форсируют речную переправу. Одна за другой бронемашины выезжают на берег и занимают позиции.

Командир 49-го отряда по связям с общественностью Робин Джозеф Хааке отметил, что осуществление переправы через реку требует усилий инженеров и механизированных бригад. Сложность заключается в том, что техника должна оперативно преодолеть препятствия.

Учения под названием Allied Spirit состоялись в Польше в начале июня. К подготовке привлекли около 4 тысяч американских и 2 тысяч польских военнослужащих, 100 танков и более 200 других боевых машин.

Более 6 тысяч военных приняли участие в учениях Allied Spirit / Скриншот с видео

Маневры – часть масштабных учений Defender Europe 2020. Из-за пандемии коронавируса их формат откорректировали.

Эти учения помогут повысить совместимость между военными из США и союзниками НАТО. Мы тренируемся форсировать реку, отрабатываем операции в воздухе,

– объяснил Робин Джозеф Хааке из 49-го отряда по связям с общественностью.

Чтобы взаимодействовать с американскими военными, польские армейцы прошли двухнедельный карантин. Сдали и тест на COVID-19.

По словам военного Робина Джозефа Хааке, из-за пандемии формат учений изменили, однако маневры не отменили. А принятые меры безопасности позволили начать тренировки.

Учения военных в Литве

Один за одним раздавались пушечные выстрелы, оставляя в воздухе густой дымовой след. Артиллерийцы Королевских сил Нидерландов заряжали самоходные пушки впервые с начала пандемии и карантина. Маневры развернули в Литве.

Капитан Боб из 41-го артиллерийского батальона королевских ВС Нидерландов отметил, что впервые за пять месяцев прошли стрельбы из четырех танковых гаубиц. И добавил, что усилия координировали с наблюдателями из разных стран.

Военные совершенствуют свои навыки во время учений / Скриншот из видео

При запуске от грохота закладывает уши. А за условной линией фронта – там, куда падают и где разрываются снаряды, – слышны взрывы и виден густой дым. Нидерландские военные работают бок о бок с литовскими коллегами. Координировать удары помогают наблюдатели из Германии и Норвегии.

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"Наша главная задача – усилить совместимость с нашими союзниками по НАТО и скоординировать усилия, чтобы вместе выполнять задачи внутри и за пределами нашей страны", – отметил представитель Вооруженных сил Литвы Йонас Жукас.

Масштабные морские учения

Во время маневров BALTOPS-2020 в Балтийском море около трех десятков кораблей из 19 стран-членов и партнеров НАТО отрабатывают противовоздушную оборону, учатся обезвреживать вражеские подводные лодки и мины.

Здоровье военных – залог боеспособности армии – убеждены в НАТО. Поэтому территорию проведения маневров ограничили морем. Так армейцы будут иметь меньше рисков заразиться и одновременно будут готовы в любой момент гарантировать мир в регионе.

Учения в Балтийском море / Скриншот из видео

Еще ранее Североатлантический альянс завершил маневры Dynamic Manta 2020 неподалеку от итальянского острова Сицилия. Фрегаты, подводные лодки, противодиверсионные катера и береговые подразделения оттачивали навыки ведения морского боя и разрабатывали стратегии противодействия подводным лодкам противника.

Противодействие вражеским подводным лодкам – как командный вид спорта. Чтобы их обнаружить, нужные надводные, воздушные и подводные активы,

– пояснил командующий подводными лодками НАТО Эндрю Берчер.

Чтобы обезопасить армейцев в условиях пандемии, НАТО усиливает меры безопасности. Однако проведение военных учений в разных уголках Европы доказывает, что Североатлантический альянс, как и всегда, готов защищать союзников от возможной опасности.

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