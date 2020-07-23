Вооруженные силы Украины продолжают переход на стандарты НАТО. Реформирование происходит во всех воинских подразделениях, в структуре управления и системе подготовки армейцев. На прошлой неделе на Николаевщине завершились масштабные учения сухопутных сил "Гвардия-2020". К маневрам привлекли военных ВСУ, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.

За тренировкой традиционно наблюдали представители Североатлантического альянса. Как продолжались учения, что отрабатывали армейцы и каких целей в конце концов достигли – выясняли журналисты "Фактора безопасности" на 24 канале.

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Как прошли военные учения "Гвардия-2020"

На полигоне – огневая мощь. Вражеский воздушный десант высаживается на побережье. Нарушает украинскую границу и, успешно форсировав водную преграду, пытается захватить полигон.

Танковые подразделения подняты по тревоге. По команде военнослужащие занимают места в боевых машинах и выдвигаются на огневые позиции. Их задача – занять линию обороны и приготовиться к контратаке.

"Отработка вопросов по сдерживанию противника, который пытается пересечь государственную границу и проводит военную операцию по захвату определенных территорий Украины", – пояснил военный с позывным "Кривбасс".

Совместные военные учения "Гвардия-2020" / Скриншот из видео

Враг условный, но угроза вполне реальная. Условия учений максимально приближены к боевым. На полигоне раз за разом раздаются автоматные очереди и слышны взрывы пушек. На огневой рубеж выдвигаются подразделения реактивной артиллерии. Армейцы получают команду уничтожить вражеские цели.

На помощь десантникам спешат бойцы батальонно-тактической группы бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины. Ее создали в 2015 году, опираясь на стандарты НАТО. Тогда целью поставили создать современное, оснащенное качественным оружием подразделение. Сегодня структура и управление бригады Быстрого реагирования построены по принципу воинских подразделений стран-членов Альянса.

Создан мобильный штаб, что за считанные минуты принимает решение.

Внедрена новая логистика.

Упрощена система согласования действий между руководством и личным составом.

Задача нацвардейцев на полигоне – подготовить районы для борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

Отрабатывались вопросы непосредственно подготовки оборонительного боя, ведение оборонительного боя, батальонно-тактического,

– рассказал командир 4 бригады Национальной гвардии Украины Иван Миропольский.

В мае гвардейцы бригады Быстрого реагирования вышли по ротации из зоны проведения Операции Объединенных Сил. Во время учений применяют и навыки, которые получили во время 8 месяцев боев.

"Опыт, полученный во время выполнения боевых задач в зоне ООС, сегодня был применен в полной мере", – отметил Иван Миропольский.

На полигоне и пограничники. Защищать государственные рубежи – их ежедневная задача. Поэтому "зеленые береты" всегда должны быть готовыми ко встрече с возможным врагом.

В военных учениях приняли участие различные войска / Скриншот из видео

Бойцы оттачивают навыки противодействия провокациям и тренируются отражать наступление диверсантов. Пограничники отрабатывают и тактические элементы, разведку, засаду и контратаку условного противника.

По словам начальника Южного РУ ГПСУ Сергея Мула, основная задача ГПСУ – неприкосновенность государственной границы и совместно с вооруженными силами Национальной гвардии и другими составляющими силами безопасности и обороны обеспечение неприкосновенности государственной границы.

С воздуха объединенные войска поддерживает авиация. Армейцы военно-воздушных сил определяют цель, тренируются наносить удар неожиданно, при этом как можно меньше времени находясь в зоне видимости противника.

К учениям была привлечена авиация / Фото пресс-служба Нацгвардии

Командир 4 бригады Национальной гвардии Украины Иван Миропольский отметил, что авиация привлекалась к действиям по поддержанию и прикрытию оборонных действий батальона.

Нанесение противнику поражения, которое не давало возможности продвигаться в сторону нашего переднего края и не давало возможности развернуться батальону, ротной колонне, тем самым предоставило возможность нам активнее действовать в обороне,

– пояснил он.

Под шквальным огнем украинских подразделений условный враг вынужден отступить.

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Заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Виктор Бокий считает, что цель командно-штабных учений с привлечением войск достигнута. "Личный состав, который принимал участие в учениях, получил практику и в целом считаю, что все привлеченные к учениям силы и средства с задачей справились", – подчеркнул он.

Справка. Военные учения "Гвардия-2020" – самые масштабные сухопутные маневры в Украине. Учения развернули на полигоне Широкий яр на Николаевщине.

Тренировки беспрецедентны по размаху. К ним привлекли:

около 1,5 тысячи военнослужащих;

несколько сотен единиц бронированной и специализированной техники;

разные роды войск;

артиллерию и авиацию.

"Согласно совместным планам подготовки ВС и других составляющих сил обороны мероприятия проводились, но такого уровня, такого масштаба это мероприятие проведено за весь период нашей совместной подготовки впервые", – отметил заместитель начальника Генштаба ВСУ Виктор Бокий.

Главная цель маневров – отработать слаженность подразделений различных родов войск для сдерживания возможного противника. Сценарий учений разработали с учетом современных вызовов и угроз.

За учениями следили специалисты НАТО

За ходом учений пристально следили специалисты из НАТО. В частности, группа советников по вопросам доктрины и образования Министерства обороны США. А еще – представители Объединенной оперативно-тактической группы Вооруженных сил Канады в Украине.

Специалисты из Альянса оценивали ход тренировок, слаженность действий подразделений и уровень индивидуальной и коллективной подготовки. А еще – проверяли работу на соответствие стандартам НАТО. В процесс тренировок, однако, не вмешивались.

"Лично была возможность пообщаться с представителями и ВС Канады, Великобритании, США, которые принимают участие в подготовке как военных частей, так и подразделений отдельных специалистов ВС, Национальной гвардии для выполнения задач", – рассказал Виктор Бокий.

Военные оттачивают свое мастерство / Скриншот с видео

Свои советы канадские военные дали, в частности, нацгвардейцам. Говорят, что украинцы с головой погружаются в учебу и с интересом выполняют задания.

Мы в восторге от сотрудничества с Нацгвардией. Это относительно молодая структура. И они буквально поглощают новые знания, схватывают информацию на лету и так же быстро применяют все на практике,

– отметил командир тренировочной миссии UNIFIER Райан Стимпсон.

Амбициозную цель перейти на стандарты НАТО Украина поставила в 2015 году. Они действуют во всех 30 странах-членах Альянса. И позволяют эффективнее управлять вооруженными силами, проводить совместные операции и миссии.

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