Російські військові пильно стежили за пересуванням кораблів учасників навчань Sea Breeze-2020 в Чорному морі. Більше того, під час маневрів російські військові втручались в радіоефір з попередженнями про заплив у води РФ.

Російські кораблі були в безпосередній близькості до учасників навчаннь Sea Breeze-2020, розповіли у Генштабі ЗСУ в ефірі телеканалу ДОМ.

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Які провокації були зі сторони Росії

Під час тактичного маневрування кораблів, що брали участь у Sea Breeze-2020, російські війська повідомляли, що кораблі зайшли в територіальні води РФ. Хоча навчання проходило у південно-західному районі Чорного моря – це виключно територіальні води України.

Вони все одно робили маленькі такі, я б не сказав, що це були погрози або ризики для нашої національної безпеки, але провокації були,

– розповів Андрій Ординович, заступник начальника управління в Генштабі ЗСУ.

Водночас у НАТО наголосили, що будь-які завдання навчань виконуються відповідно до усіх міжнародних договорів та норм міжнародного морського права.