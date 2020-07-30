Российские военные пристально следили за передвижением кораблей участников учений Sea Breeze-2020 в Черном море. Более того, во время маневров российские военные вмешивались в радиоэфир с предупреждениями о заплыве в воды РФ.

Российские корабли были в непосредственной близости к участникам учений Sea Breeze-2020, рассказали в Генштабе ВСУ в эфире телеканала ДОМ.

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Какие провокации были со стороны России

Во время тактического маневрирования кораблей, участвовавших в Sea Breeze-2020, российские войска сообщали, что корабли зашли в территориальные воды РФ. Хотя обучение проходило в юго-западном районе Черного моря – это исключительно территориальные воды Украины.

Они все равно делали маленькие такие, я бы не сказал, что это были угрозы или опасности для нашей национальной безопасности, но провокации были,

– рассказал Андрей Ординович, заместитель начальника управления в Генштабе ВСУ.

В то же время в НАТО отметили, что любые задачи учений выполняются в соответствии со всеми международными договорами и нормами международного морского права.