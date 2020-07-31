Сполучені Штати та Польща узгодили домовленості про розміщення в республіці постійного американського військового контингенту. Крім того, сторони погодили введення в Польщу приблизно тисячі військових.

Угода між країнами передбачає подальше поглиблення військового співробітництва та збільшення військової присутності Сполучених Штатів у Польщі, повідомляє пресслужба польського Міністерства національної оборони.

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Принцип розміщення американських військ вирішили змінити з ротаційної основи на постійну,

– йдеться у повідомленні.

Кількість військових США, розміщених в Польщі, зросте приблизно на 1 000, щонайменше до 5 500.

Де розмістять військовий контигент

Познань стане резиденцією передового дивізійного командування і групи підтримки армії США.

стане резиденцією передового дивізійного командування і групи підтримки армії США. Дравсько-Поморське стане штаб-квартирою Центру бойової підготовки для спільного використання збройними силами Польщі та США;

стане штаб-квартирою Центру бойової підготовки для спільного використання збройними силами Польщі та США; Вроцлав-Страховіце – місцем завантаження та розвантаження авіабази ВПС США.

– місцем завантаження та розвантаження авіабази ВПС США. Ласке стане місцем ескадрильї літаків з дистанційним управлінням ВПС США;

стане місцем ескадрильї літаків з дистанційним управлінням ВПС США; Повідз – штабом повітряно-бойової бригади, батальйону бойової матеріально-технічної підтримки та спецназу.

– штабом повітряно-бойової бригади, батальйону бойової матеріально-технічної підтримки та спецназу. Люблинець – резиденцією іншого спецназу.

– резиденцією іншого спецназу. Жагань і Свентошув – штаб-квартирою для бойової групи броньованої бригади.

Після завершення підготовчої роботи угоду підпишуть.

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Що цьому передувало