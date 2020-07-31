США розмістять військовий контингент у Польщі: деталі
Сполучені Штати та Польща узгодили домовленості про розміщення в республіці постійного американського військового контингенту. Крім того, сторони погодили введення в Польщу приблизно тисячі військових.
Угода між країнами передбачає подальше поглиблення військового співробітництва та збільшення військової присутності Сполучених Штатів у Польщі, повідомляє пресслужба польського Міністерства національної оборони.
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Принцип розміщення американських військ вирішили змінити з ротаційної основи на постійну,
– йдеться у повідомленні.
Кількість військових США, розміщених в Польщі, зросте приблизно на 1 000, щонайменше до 5 500.
Де розмістять військовий контигент
- Познань стане резиденцією передового дивізійного командування і групи підтримки армії США.
- Дравсько-Поморське стане штаб-квартирою Центру бойової підготовки для спільного використання збройними силами Польщі та США;
- Вроцлав-Страховіце – місцем завантаження та розвантаження авіабази ВПС США.
- Ласке стане місцем ескадрильї літаків з дистанційним управлінням ВПС США;
- Повідз – штабом повітряно-бойової бригади, батальйону бойової матеріально-технічної підтримки та спецназу.
- Люблинець – резиденцією іншого спецназу.
- Жагань і Свентошув – штаб-квартирою для бойової групи броньованої бригади.
Після завершення підготовчої роботи угоду підпишуть.
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Що цьому передувало
- У червні 2020 року американський президент Дональд Трамп анонсував виведення частини контингенту США з Німеччини.
- Тоді ж Польща висловила сподівання, що частину військ передислокують до неї.