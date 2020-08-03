Влада США сподівається на підписання тристоронньої ядерної угоди з РФ та Китаєм. Мета договору – обмеження ядерного озброєння.

Про намір США укласти ядерну угоду

У Сполучених Штатах наполягають на залученні Китаю до переговорів про контроль над ядерним озброєнням, заявив радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Роберт О'Браєн, пише Washington Post.

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За його словами, у червні 2020 року США почали переговори з Росією за договором СНО-3.

Сполучені Штати з обережним оптимізмом вважають, що зможуть досягти угоди з РФ і Китаєм про контроль за озброєннями з Москвою і Пекіном,

– зазначив О'Браєн.

Метою цих угод має стати обмеження всього ядерного озброєння.

Про можливість скасування санкції про РФ

О'Браєн також назвав умови, за яких антиросійські санкції скасують:

Росія утримається від агресії за кордоном;

стане дружнім партнером США і Європи".

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Що цьому передувало

Наразі США вирішують питання про продовження стратегічного договору про контроль над озброєннями з РФ – СНО-3.

Влітку 2019 року Трамп заявив, що Вашингтон хоче украсти з Москвою угоду у сфері контролю за озброєннями.

у сфері контролю за озброєннями. Країни погодили проведення переговорів за договором.

У США також хочуть залучити Китай до перемовин щодо контролю над ядерним озброєнням, однак він ставить умови.