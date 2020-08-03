США хочуть укласти ядерну угоду з Росією та Китаєм: деталі
Влада США сподівається на підписання тристоронньої ядерної угоди з РФ та Китаєм. Мета договору – обмеження ядерного озброєння.
Про намір США укласти ядерну угоду
У Сполучених Штатах наполягають на залученні Китаю до переговорів про контроль над ядерним озброєнням, заявив радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Роберт О'Браєн, пише Washington Post.
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За його словами, у червні 2020 року США почали переговори з Росією за договором СНО-3.
Сполучені Штати з обережним оптимізмом вважають, що зможуть досягти угоди з РФ і Китаєм про контроль за озброєннями з Москвою і Пекіном,
– зазначив О'Браєн.
Метою цих угод має стати обмеження всього ядерного озброєння.
Про можливість скасування санкції про РФ
О'Браєн також назвав умови, за яких антиросійські санкції скасують:
- Росія утримається від агресії за кордоном;
- стане дружнім партнером США і Європи".
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Що цьому передувало
- Наразі США вирішують питання про продовження стратегічного договору про контроль над озброєннями з РФ – СНО-3.
- Влітку 2019 року Трамп заявив, що Вашингтон хоче украсти з Москвою угоду у сфері контролю за озброєннями.
- Країни погодили проведення переговорів за договором.
- У США також хочуть залучити Китай до перемовин щодо контролю над ядерним озброєнням, однак він ставить умови.
Що відомо про договір СНО-3?Його США і РФ підписали у 2010 році. Відповідно до угоди, кожна сторона скорочує своє озброєння так, щоб через сім років після набуття договором чинності й надалі його кількість не перевищувала певних показників.
Термін дії СНО-3 завершиться у лютому 2021 року, якщо Москва і Вашингтон не продовжать угоду.