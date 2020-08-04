Как украинская делегация в ТКГ знакомилась с Кравчуком: рассказ ее участника
В понедельник, 3 августа, состоялось очередное заседание украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске относительно войны на Донбассе. Его особенностью стало то, что впервые украинскую делегацию возглавлял первый президент Украины Леонид Кравчук.
В целом встреча украинской делегации продолжалась в течение трех часов, рассказал ее участник, представитель оккупированной Донецкой области Сергей Гармаш.
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Какое впечатление на делегацию произвел Кравчук
Мы знакомились, в основном вводили Кравчука в курс текущих дел по подгруппам. Он озвучивал некоторые идеи. Например, статус свободных экономических зон для Донецкой и Луганской областей,
– рассказал Гармаш.
Также Леонид Кравчук предлагал пути, чтобы сделать работу украинской делегации более прозрачной для общества. В основном, утверждает журналист, впечатления – благоприятные.
"Ничего "зрадного" он не озвучивал и не предлагал. Я напрямую спросил, имеет ли он контакты с Медведчуком. Ответ – 4 года не было никаких контактов", – отметил член украинской делегации в ТКГ.
Между тем, журналист утверждает, что риторика Леонида Кравчука выдает то, что он смотрит телеканалы Медведчука. Впрочем первый президент, мол, умеет фильтровать информацию.
Сюрприз с Фокиным
Леонид Кравчук на встречу делегации пришел не один, а в сопровождении Витольда Фокина – первого премьер-министра Украины. Впрочем, члены делегации так и не поняли, в каком он был статусе.
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Вот Витольд Павлович меня удивил. Давно я не слышал в своем окружении выражения "народ Донбасса". Видно, что он много смотрит телевизор,
– отметил Сергей Гармаш.
Впрочем, он отмечает, что первый глава украинского правительства был искренним в переживаниях за людей и страну. А все остальное – сотрется о нежелание Москвы идти на любые компромиссы.
Кто же заправляет балом
Резюмируя, член украинской делегации заверил, что даже после смены руководства революции в ней не предполагается. Мол, этого не может сделать даже руководитель делегации.
"Политику по-прежнему определяет действующий президент. Главным модератором и генератором остается вице-премьер Резников. У него есть для этого реальные механизмы", – объяснил журналист.
Все остальные идеи, от кого они бы не поступали, идут на общее обсуждение. Может быть и предложение с целью "прощупать" оппонента – Россию.