Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин согласился присоединиться минской Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Ранее ее возглавил первый украинский президент Леонид Кравчук.

Заявление Фокина о присоединении к ТКГ

Об этом Фокин заявил в комментарии изданию "Гордон". По его словам, решение об участии в ТКГ далось ему очень тяжело. И на то есть много причин.

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Сейчас смартфон есть у каждого взрослого человека, и соцсети переполнены постами о нашем с Леонидом Кравчуком назначении в состав группы. Некоторые люди обидно высказываются, смеются из-за нашего возраста и т.д. Но я твердо решил согласиться,

– подчеркнул Витольд Фокин.

Он подчеркнул, для него честь у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей Родине.

"Для меня Родина – это Украина и ее Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским", – заявил первый украинский премьер.

Политик добавил, что о таком решении он объявил накануне, 3 августа, на встрече с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. Собственно от последнего к нему поступило предложение участвовать в ТКГ.

"Он пригласил нас вместе с Кравчуком неделю назад. Тогда я ответил, что для начала должен встретиться с Леонидом Макаровичем один на один, выяснить позиции, согласовать точки зрения. Потому что ТКГ – это не ристалище для дискуссий. Там должны быть люди, которые стремятся достичь мира, а не создавать дополнительный политес", – подчеркнул он.

О разговоре с Кравчуком

Фокин подчеркнул, что результат разговора с Кравчуком его удовлетворил.

"Мы обсудили все проблемы и пришли к консенсусу относительно целого перечня вопросов. Прежде всего Кравчук, как и я, убежден, что без компромиссов не бывает договоренностей. Что режим тишины в зоне разграничения – это шаг к миру, но не сам мир. Есть люди, которые считают, что это шаг к капитуляции. Но они не понимают, о чем говорят", – отметил бывший украинский чиновник.

По его убеждению, капитуляция – это совсем другое, это когда одна из сторон признает, что потерпела поражение, складывает оружие и соглашается на кабальные условия победителя.

"Ничего такого нет в случае с Украиной. Ничего такого не стоит за решением о прекращении огня. Наоборот, это шаг к победе", – подчеркнул политик.

Также он выразил готовность вместе с группой политиков посетить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для проведения переговоров по урегулированию ситуации.

Я, как и Леонид Макарович, уверен, что достичь мира возможно, когда мы посмотрим друг другу в глаза. Надо ехать на Донбасс и приглашать людей сюда. Я лично, если бы мне такое предложили, согласился бы с группой специалистов и политиков поехать на оккупированную территорию и поговорить с людьми, понять их позицию, попытаться найти возможность пойти им навстречу, но, безусловно, без ущерба для интересов и суверенитета Украины,

– резюмировал Фокин.

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Что этому предшествовало

31 июля председатель украинской делегации в трехсторонней контактной группе, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, сообщил, что продолжаются переговоры о включении в состав группы бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина. Кравчук отметил, этот человек хорошо знает Донбасс.

Ранее украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет участвовать в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этом посту считает завершение войны на Донбассе.