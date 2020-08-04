Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, чем будет заниматься первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. По его словам, основная функция Фокина будет заключаться в коммуникации.

Витольд Фокин будет отвечать за коммуникацию между жителями Донбасса, рассказал Кравчук в эфире одного из телеканалов, пишет 24 канал.

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Общение и коммуникация с людьми, которые живут на неконтролируемой территории, и теми людьми, которые вынуждены были оставить (оккупированный Донбасс – 24 канал) – наладить между ними коммуникацию,

– пояснил глава украинской делегации.

Кравчук также уточнил, что Фокин будет координировать усилия тех людей, которых "нужно понять".

Обратите внимание! 28 июля Леонид Кучма, который к тому времени возглавлял украинскую делегацию в ТКГ, сообщил об отставке. 30 июля президент Владимир Зеленский назначил новым главой делегации Леонида Кравчука.

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Фокин в ТКГ: что нужно знать

Ранее стало известно, что участником ТКГ по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.

А 4 августа он согласился присоединиться к украинской делегации.

По словам Фокина, предложение он получил от главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Он также заявляет, что для это честь на финале своей жизни хоть чем-то помочь Родине.