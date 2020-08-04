Кравчук рассказал, чем будет заниматься Фокин в ТКГ
Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, чем будет заниматься первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. По его словам, основная функция Фокина будет заключаться в коммуникации.
Витольд Фокин будет отвечать за коммуникацию между жителями Донбасса, рассказал Кравчук в эфире одного из телеканалов, пишет 24 канал.
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Общение и коммуникация с людьми, которые живут на неконтролируемой территории, и теми людьми, которые вынуждены были оставить (оккупированный Донбасс – 24 канал) – наладить между ними коммуникацию,
– пояснил глава украинской делегации.
Кравчук также уточнил, что Фокин будет координировать усилия тех людей, которых "нужно понять".
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Фокин в ТКГ: что нужно знать
- Ранее стало известно, что участником ТКГ по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.
- А 4 августа он согласился присоединиться к украинской делегации.
- По словам Фокина, предложение он получил от главы Офиса Президента Андрея Ермака.
- Он также заявляет, что для это честь на финале своей жизни хоть чем-то помочь Родине.
Что известно о Витольде Фокине?Ему – 87 лет. В октябре 1990 года исполнял обязанности председателя Совета Министров СССР, а уже в ноябре Фокина утвердили в этой должности. Премьер-министром Украины он стал в марте 1991 года.
Фокин является одним из тех, кто подписал Соглашение правительств Беларуси, России и Украины о внедрении согласованной экономической политики. В этом документе было указано также, что предприниматели этих 3 стран не могут препятствовать друг другу.