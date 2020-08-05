Колишній прем’єр України Вітольд Фокін увійде в Тристоронню контактну групу щодо Донбасу. Які функції виконуватиме експосадовець і які можливі ризики його призначення, – в нашому матеріалі.

Тактичний прийом з боку України

Як розповів 24 каналу голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, призначення Фокіна в Тристоронню контактну групу в Мінську, вочевидь, ініціатива нового глави Леоніда Кравчука. По-друге, це може бути відповіддю України на демарш ставленика Кремля на переговорах Дмитра Козака в нормандських переговорах.

Читайте також Переговори по Донбасу: як Росія руйнує мінський і нормандський формати

Козак хоче нівелювати значення нормандських переговорів, витіснити звідти Німеччину і Францію. Якщо перенести переговори в Мінськ, то там Росія сподівається переграти Україну. Наша відповідь – флегматичний і хитрий Кравчук. Трохи прямолінійний, але досвідчений Фокін. Їх стилістика і тактика ламають наміри Козака,

– зауважує Володимир Фесенко.



Україна хоче завадити Путіну зруйнувати нормандський формат / Фото Getty

Кравчук зазначив, що Фокін займатиметься на мінських переговорах комунікацією між жителями Донбасу. Водночас Фесенко зазначає: невідомо, який у Фокіна буде статус у ТКГ. Але експремєр міг би стати представником ОРДЛО у пленарній частині переговорів. Фокін колись був главою Луганського земляцтва, початок його кар’єри пов'язаний із Донбасом.

До речі Кравчук заявив про формулу Штайнмаєра та компроміси щодо Донбасу: деталі

Фокін у ТКГ: головне

Вітольд Фокін у жовтні 1990 року виконував обов'язки голови Ради Міністрів УРСР, а вже у листопаді Фокіна затвердили на цій посаді. Прем'єр-міністром України він став у березні 1991 року. Йому 87 років.

Фокін є одним з тих, хто підписав Угоду урядів Білорусі, Росії та України про впровадження узгодженої економічної політики..

Після призначення Леоніда Кравчука главою ТКГ стало відомо, що новим учасником переговорів по врегулюванню збройного конфлікту на Донбасі може стати перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін.

4 серпня Фокін погодився приєднатися до української делегації. За його словами, пропозицію він отримав від глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Фокін також заявив, що це честь на фіналі свого життя хоч чимось допомогти Батьківщині.

Читайте також Переговори по Донбасу: які шанси на участь США та що розізлить Росію

Які побоювання викликає призначення Фокіна

На думку Володимира Фесенка, є два застереження щодо Кравчука і Фокіна. Перше – їхній вік. Це призначення у більшості викликало іронію. Хоча, зазначає політолог, обидва дуже енергійні, мають професійні досвід. Фокін добре знає вугільну галузь. А зараз в ОРДЛО багато проблем із підтопленням шахт.

Цікаво Кравчук висловився щодо особливого статусу Донбасу й розведення сил

Друге побоювання – щодо заяв Фокіна про "народ Донбасу". Кравчук і Фокін, за словами експерта, відірвані від переговорного контексту. Звідси і вирази в стилі "народ Донбасу". У всіх учасників переговорів були свої стереотипи. Але у самому процесі вони побачили, що протилежна сторона не хоче домовлятися. Так звані представники народу Донбасу, як папуги, повторюють думку Москви і не мають ніякої самостійної ролі.

Треба почекати, поки нудний, нервовий, виснажливий процес переговорів зруйнує ілюзії і стереотипи у Кравчука і Фокіна. Тож не дивно, якщо через якийсь період вони попросяться назад,

– переконаний Володимир Фесенко.



Усі рішення в Мінську повинні узгоджуватися із Зеленським / Фото Офісу президента

Водночас він додає: у переговорах по Донбасу зараз криза. Єдине світло у кінці тунелю – угода про повне припинення вогню. Тому не варто очікувати, що Кравчук і Фокін змінять переговори, принесуть довгоочікуваний мир. Фесенко наголошує: переговорні установки формують не вони, а керівництво країни. Наразі президент Зеленський, глава його офісу Андрій Єрмак, як учасник переговорів у нормандському форматі, віцепрем’єр Олексій Резніков і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Читайте також Перемир'я на Донбасі: бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ, українські військові не відповідали

Політолог додає: ще в 2014 році була установка: переговори повинен вести політичний важковаговик, людина зі статусом, якого знають і бажано поважають у Росії. До Кравчука, зазначає Фесенко, в Росії ставляться з упередженням через підписання ним Біловезької угоди, яка розвалила СРСР. Його вважають ворожим Росії. Тому "зради", на його думку, не буде.