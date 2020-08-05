Кравчук і Фокін на переговорах по Донбасу: яка мета призначення і що це змінить
Колишній прем’єр України Вітольд Фокін увійде в Тристоронню контактну групу щодо Донбасу. Які функції виконуватиме експосадовець і які можливі ризики його призначення, – в нашому матеріалі.
Тактичний прийом з боку України
Як розповів 24 каналу голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, призначення Фокіна в Тристоронню контактну групу в Мінську, вочевидь, ініціатива нового глави Леоніда Кравчука. По-друге, це може бути відповіддю України на демарш ставленика Кремля на переговорах Дмитра Козака в нормандських переговорах.
Читайте також Переговори по Донбасу: як Росія руйнує мінський і нормандський формати
Козак хоче нівелювати значення нормандських переговорів, витіснити звідти Німеччину і Францію. Якщо перенести переговори в Мінськ, то там Росія сподівається переграти Україну. Наша відповідь – флегматичний і хитрий Кравчук. Трохи прямолінійний, але досвідчений Фокін. Їх стилістика і тактика ламають наміри Козака,
– зауважує Володимир Фесенко.
Україна хоче завадити Путіну зруйнувати нормандський формат / Фото Getty
Кравчук зазначив, що Фокін займатиметься на мінських переговорах комунікацією між жителями Донбасу. Водночас Фесенко зазначає: невідомо, який у Фокіна буде статус у ТКГ. Але експремєр міг би стати представником ОРДЛО у пленарній частині переговорів. Фокін колись був главою Луганського земляцтва, початок його кар’єри пов'язаний із Донбасом.
До речі Кравчук заявив про формулу Штайнмаєра та компроміси щодо Донбасу: деталі
Фокін у ТКГ: головне
- Вітольд Фокін у жовтні 1990 року виконував обов'язки голови Ради Міністрів УРСР, а вже у листопаді Фокіна затвердили на цій посаді. Прем'єр-міністром України він став у березні 1991 року. Йому 87 років.
- Фокін є одним з тих, хто підписав Угоду урядів Білорусі, Росії та України про впровадження узгодженої економічної політики..
- Після призначення Леоніда Кравчука главою ТКГ стало відомо, що новим учасником переговорів по врегулюванню збройного конфлікту на Донбасі може стати перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін.
- 4 серпня Фокін погодився приєднатися до української делегації. За його словами, пропозицію він отримав від глави Офісу Президента Андрія Єрмака.
- Фокін також заявив, що це честь на фіналі свого життя хоч чимось допомогти Батьківщині.
Читайте також Переговори по Донбасу: які шанси на участь США та що розізлить Росію
Які побоювання викликає призначення Фокіна
На думку Володимира Фесенка, є два застереження щодо Кравчука і Фокіна. Перше – їхній вік. Це призначення у більшості викликало іронію. Хоча, зазначає політолог, обидва дуже енергійні, мають професійні досвід. Фокін добре знає вугільну галузь. А зараз в ОРДЛО багато проблем із підтопленням шахт.
Цікаво Кравчук висловився щодо особливого статусу Донбасу й розведення сил
Друге побоювання – щодо заяв Фокіна про "народ Донбасу". Кравчук і Фокін, за словами експерта, відірвані від переговорного контексту. Звідси і вирази в стилі "народ Донбасу". У всіх учасників переговорів були свої стереотипи. Але у самому процесі вони побачили, що протилежна сторона не хоче домовлятися. Так звані представники народу Донбасу, як папуги, повторюють думку Москви і не мають ніякої самостійної ролі.
Треба почекати, поки нудний, нервовий, виснажливий процес переговорів зруйнує ілюзії і стереотипи у Кравчука і Фокіна. Тож не дивно, якщо через якийсь період вони попросяться назад,
– переконаний Володимир Фесенко.
Усі рішення в Мінську повинні узгоджуватися із Зеленським / Фото Офісу президента
Водночас він додає: у переговорах по Донбасу зараз криза. Єдине світло у кінці тунелю – угода про повне припинення вогню. Тому не варто очікувати, що Кравчук і Фокін змінять переговори, принесуть довгоочікуваний мир. Фесенко наголошує: переговорні установки формують не вони, а керівництво країни. Наразі президент Зеленський, глава його офісу Андрій Єрмак, як учасник переговорів у нормандському форматі, віцепрем’єр Олексій Резніков і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Читайте також Перемир'я на Донбасі: бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ, українські військові не відповідали
Політолог додає: ще в 2014 році була установка: переговори повинен вести політичний важковаговик, людина зі статусом, якого знають і бажано поважають у Росії. До Кравчука, зазначає Фесенко, в Росії ставляться з упередженням через підписання ним Біловезької угоди, яка розвалила СРСР. Його вважають ворожим Росії. Тому "зради", на його думку, не буде.