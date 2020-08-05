Перший президент Леонід Кравчук очолив українську делегацію в ТКГ у Мінську й уже встиг познайомитися з делегатами. Тепер новий очільник делегації розповів, що він думає про компроміси й імовірні поступки Росії.

Своє ставлення до можливого запровадження особливого статусу на Донбасі, а також домовленого розведення сил Леонід Кравчук озвучив у коментарях різним українським телеканалам. Про це пише 24 канал.

Цікаво Як українська делегація в ТКГ знайомилася з Кравчуком: розповідь її учасника

Особливий статус Донбасу

Перший президент України відзначив, що мінські домовленості сторонами трактуються по-різному. Натомість для завершення війна на Донбасі трактування має бути однаковим.

Ми не можемо ставити під сумнів те, що написано в домовленостях. Та ми можемо сказати, що ці п'ять років показали, що деякі положення документів не працюють або працюють суперечливо, або трактуються по-різному,

– зазначив Леонід Кравчук.

Зокрема він зауважив, що така розбіжність є щодо особливого статусу для Донбасу. Голова української делегації запевняє, що там немає нічого про обов'язковість його внесення в Конституцію України.

"Натомість російська сторона наполягає, що там, мовляв, саме так і написано. Тож ми повинні довести, повинні сісти й прочитати разом і дійти до єдиного висновку", – пояснив перший президент.

До слова Кравчук заявив про формулу Штайнмаєра та компроміси щодо Донбасу: деталі

Розведення сил на Донбасі

У цьому питанні новий очільник української делегації переконаний, що потрібно працювати над тим, аби досягти розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі.

Я добре знаю, скільки сил там стоїть – і на тій, і на нашій стороні. Можу сказати твердо, що для розведення на всій території, де потрібно повністю відвести сили, за три, чотири, п'ять днів це питання не буде вирішене,

– переконаний Леонід Кравчук.

Водночас він наголосив, що це наразі є головним питанням на порядку денному – досягнути виконання домовленостей, які вже існують.

"Інше питання, що вже є спроби піддати домовленості ревізії. Є сумніви в декого, але сумніви – це не проблема. Не треба їх боятися, головне – діяти постійно, системно", – резюмував очільник української делегації в ТКГ.