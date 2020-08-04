Перший президент України та голова української делегації в мінській ТКГ Леонід Кравчук не відкидає можливості того, що Україна імплементує формулу Штайнмаєра. Водночас він підкреслив, що у Мінську офіційний Київ планує має намір обговорити низку компромісів.

Заява Кравчука щодо формули Штайнмаєра

Такі слова політик виголосив у ефірі одного з українських телеканалів. Так він прокоментував засідання мінської Тристоронньої контактної групи, що відбулося напередодні, 3 серпня. Про це повідомляє 24 канал.

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Про формулу Штайнмаєра під час зустрічі безпосередньо розмови не було. Але я не виключаю, що вона буде,

– зауважив Кравчук.

За його словами, ні Президент України Володимир Зеленський, ні українські дипломати, ні чиновники ніколи не відмовлялися від формули Штайнмаєра.

"Інша річ – як її розуміти, як її імплементувати. Це вже механізм залучення або впровадження формули в практичне життя. Як це зробити – потрібно думати, обговорювати, пропонувати. А саму формулу потрібно ухвалювати, тому що її схвалили та водночас підписали в ТКГ", – підкреслив він.

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Компроміси з боку України щодо Донбасу

Кравчук додав, що українська делегація в Мінську має намір обговорити низку компромісів, але не питання незалежності або суверенітету своїх територій.

"Я скажу, які компроміси не можна обговорювати загалом. Перше, якщо хтось думає, що можна застосувати компроміси до незалежності або до територіальної цілісності або до суверенітету – він глибоко помиляється. Це питання, які стоять за червоною лінією. Ми цих питань не обговорюватимемо", – заявив голова української делегації в Мінську.

Водночас він зазначив, що всі рішення мають бути обопільними.

"Ми використовуватимемо і компроміси, і поступки, і проситимемо, щоб усе це була – якщо мовиться про поступки – гра не в одні ворота. Один назустріч одному. Це головне питання", – констатував Кравчук.

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Головне про формулу Штайнмаєра

Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки цьому документу вдасться досягти миру на Сході України.

Що вона передбачає

• Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

• Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах на окупованих територіях, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.

• За словами українського президента Володимира Зеленського, вибори можуть відбутися за умови, якщо російські війська виведуть з української території. А захоплену ділянку українсько-російського кордону має бути передано під контроль України. В іншому разі виборів на окупованому Донбасі не буде.

У жовтні 2019-го президент Зеленський анонсував, що закон про тимчасовий статус Донбасу має стати постійним, а також містити положення формули Штайнмаєра.