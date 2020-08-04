Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук не исключает возможности того, что Украина имплементирует формулу Штайнмайера. В то же время он подчеркнул, что в Минске официальный Киев намерен обсудить ряд компромиссов.

Заявление Кравчука относительно формулы Штайнмайера

Такие слова политик произнес в эфире одного из украинских телеканалов. Так он прокомментировал заседание Минской трехсторонней контактной группы, состоявшееся накануне, 3 августа. Об этом сообщает 24 канал.

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О формуле Штайнмайера во время встречи непосредственно разговора не было. Но я не исключаю, что она будет,

– отметил Кравчук.

По его словам, ни Президент Украины Владимир Зеленский, ни украинские дипломаты, ни чиновники никогда не отказывались от формулы Штайнмайера.

"Другое дело – как ее понимать, как ее имплементировать. Это уже механизм привлечения или внедрения формулы в практическую жизнь. Как это сделать – нужно думать, обсуждать, предлагать. А саму формулу нужно принимать, потому что ее одобрили и одновременно подписали в ТКГ", – подчеркнул он.

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Компромиссы со стороны Украины по Донбассу

Кравчук добавил, что украинская делегация в Минске намерена обсудить ряд компромиссов, но не вопросы независимости или суверенитета своих территорий.

"Я скажу, какие компромиссы нельзя обсуждать в целом. Первое, если кто-то думает, что можно применить компромиссы к независимости или территориальной целостности или суверенитету – он глубоко ошибается. Это вопросы, которые стоят за красной линией. Мы эти вопросы не будем обсуждать", – заявил глава украинской делегации в Минске.

В то же время он отметил, что все решения должны быть обоюдными.

"Мы будем использовать и компромиссы, и уступки, и будем просить, чтобы все это было – если говорится об уступках – игра не в одни ворота. Один навстречу другу. Это главный вопрос", – констатировал Кравчук.

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Главное о формуле Штайнмайера

Это формула, которую предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, благодаря этому документу удастся достичь мира на Востоке Украины.

Что она предполагает

• Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

• Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах на оккупированных территориях, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их и международных стандартов.

• По словам украинского президента Владимира Зеленского, выборы могут состояться при условии, если российские войска будут выведены с украинской территории. А захваченную участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов на оккупированном Донбассе не будет.

В октябре 2019-го президент Зеленский анонсировал, что закон о временном статусе Донбасса должен стать постоянным, а также содержать положения формулы Штайнмайера.