Первый президент Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в ТКГ в Минске и уже успел познакомиться с делегатами. Теперь новый глава делегации рассказал, что он думает о компромиссах и возможных уступках России.

Свое отношение к возможному введению особого статуса на Донбассе, а также оговоренного разведения сил Леонид Кравчук озвучил в комментариях разным украинским телеканалам. Об этом пишет 24 канал.

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Особый статус Донбасса

Первый президент Украины отметил, что минские договоренности сторонами трактуются по-разному. А для завершения война на Донбассе трактовка должно быть одинаковой.

Мы не можем ставить под сомнение то, что написано в договоренностях. Но мы можем сказать, что эти пять лет показали, что некоторые положения документов не работают или работают противоречиво, или трактуются по-разному,

– отметил Леонид Кравчук.

В частности он отметил, что такое расхождение есть относительно особого статуса для Донбасса. Глава украинской делегации уверяет, что там нет ничего об обязательности его внесения в Конституцию Украины.

"Вместе с тем российская сторона настаивает, что там, мол, именно так и написано. Поэтому мы должны доказать, должны сесть и прочитать вместе и прийти к единому выводу", – пояснил первый президент.

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Разведение сил на Донбассе

В этом вопросе новый глава украинской делегации убежден, что нужно работать над тем, чтобы достичь разведения сил по всей линии разграничения в Донбассе.

Я хорошо знаю, сколько сил там стоит – и на той, и на нашей стороне. Могу сказать твердо, что для разведения на всей территории, где нужно полностью отвести силы, за три, четыре, пять дней этот вопрос не будет решен,

– убежден Леонид Кравчук.

В то же время он отметил, что это сейчас является главным вопросом на повестке дня – достичь выполнения договоренностей, которые уже существуют.

"Другой вопрос, что уже есть попытки подвергнуть договоренности ревизии. Есть сомнения у некоторых, но сомнения – это не проблема. Не надо их бояться, главное – действовать постоянно, системно", – резюмировал глава украинской делегации в ТКГ.