Проросійські бойовики протягом доби тричі відкривали вогонь по українських захисниках. На щастя, бойових втрат і поранень серед сил ООС немає.

Станом на ранок 5 серпня ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Про це повідомляє штаб ООС.

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Окупанти здійснили три провокативні постріли в бік українських позицій.

Зокрема, вночі бойовики вистрілили з ручного протитанкового гранатомету неподалік населеного пункту Піски.

Пізніше, поблизу Майорського ворог спробував спровокувати ЗСУ пострілом з підствольного гранатомету. Таку ж тактику застосував і біля Луганського.

Від початку поточної доби окупанти ще раз обстріляли українських захисників. Двома пострілами з підствольного гранатомету противник провокував наших воїнів поблизу Шумів.

Українські воїни у відповідь на обстріли вогонь не відкривали.

Зверніть увагу! З 27 липня й до 2 серпня, тобто в перший тиждень перемир'я, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 225 порушень режиму тиші.

Режим припинення вогню на Донбасі: що треба знати

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з опівночі 27 липня 2020 року. Перед цим його погодили Україна, Росія та ОБСЄ. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.

Що воно передбачає

Заборону на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін.

Заборону на застосування вогню.

Заборону на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.

Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.

Створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.

У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом керівництва ЗСУ і ватажків ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.



Карта окупованих територій України на Донбасі / Інфографіка 24 каналу