Перемир'я на Донбасі: бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ, українські військові не відповідали
Проросійські бойовики протягом доби тричі відкривали вогонь по українських захисниках. На щастя, бойових втрат і поранень серед сил ООС немає.
Станом на ранок 5 серпня ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Про це повідомляє штаб ООС.
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Де минулої доби в зоні ООС було неспокійно
- Окупанти здійснили три провокативні постріли в бік українських позицій.
- Зокрема, вночі бойовики вистрілили з ручного протитанкового гранатомету неподалік населеного пункту Піски.
- Пізніше, поблизу Майорського ворог спробував спровокувати ЗСУ пострілом з підствольного гранатомету. Таку ж тактику застосував і біля Луганського.
- Від початку поточної доби окупанти ще раз обстріляли українських захисників. Двома пострілами з підствольного гранатомету противник провокував наших воїнів поблизу Шумів.
- Українські воїни у відповідь на обстріли вогонь не відкривали.
Режим припинення вогню на Донбасі: що треба знати
Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з опівночі 27 липня 2020 року. Перед цим його погодили Україна, Росія та ОБСЄ. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.
Що воно передбачає
- Заборону на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін.
- Заборону на застосування вогню.
- Заборону на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.
- Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.
- Створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.
- У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом керівництва ЗСУ і ватажків ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.
Карта окупованих територій України на Донбасі / Інфографіка 24 каналу