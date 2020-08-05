Пророссийские боевики в течение суток трижды открывали огонь по украинским защитникам. К счастью, боевых потерь и ранений среди сил ООС нет.

По состоянию на утро 5 августа ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Об этом сообщает штаб ООС.

Актуально Россия до сих пор поставляет оружие на Донбасс: сколько и чего передали на прошлой неделе

Где за прошедшие сутки в зоне ООС было неспокойно

Оккупанты провели три провокационные выстрела в сторону украинских позиций.

В частности, ночью боевики выстрелили из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески.

Позже, около Майорского враг попытался спровоцировать ВСУ выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику применил и у Луганского.

С начала текущих суток оккупанты еще раз обстреляли украинских защитников. Двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал наших воинов вблизи Шумов.

Украинские воины в ответ на обстрелы огонь не открывали.

Обратите внимание! С 27 июля и до 2 августа, то есть в первую неделю перемирия, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 225 нарушений режима тишины.

Режим прекращения огня на Донбассе: что нужно знать

Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с полуночи 27 июля 2020 года. Перед этим его согласовали Украина, Россия и ОБСЕ. Соответствующее решение было принято на встрече минской Трехсторонней контактной группы.

Что оно предусматривает

Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон.

Запрет на применение огня.

Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​их окрестностях.

Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всех ее участников.

Создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня.

Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу руководства ВСУ и главарей ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.

Карта оккупированных территорий Украины на Донбассе / Инфографика 24 канала