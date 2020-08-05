Перемирие на Донбассе: боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, украинские военные не отвечали
Пророссийские боевики в течение суток трижды открывали огонь по украинским защитникам. К счастью, боевых потерь и ранений среди сил ООС нет.
По состоянию на утро 5 августа ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Об этом сообщает штаб ООС.
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Где за прошедшие сутки в зоне ООС было неспокойно
- Оккупанты провели три провокационные выстрела в сторону украинских позиций.
- В частности, ночью боевики выстрелили из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески.
- Позже, около Майорского враг попытался спровоцировать ВСУ выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику применил и у Луганского.
- С начала текущих суток оккупанты еще раз обстреляли украинских защитников. Двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал наших воинов вблизи Шумов.
- Украинские воины в ответ на обстрелы огонь не открывали.
Режим прекращения огня на Донбассе: что нужно знать
Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с полуночи 27 июля 2020 года. Перед этим его согласовали Украина, Россия и ОБСЕ. Соответствующее решение было принято на встрече минской Трехсторонней контактной группы.
Что оно предусматривает
- Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон.
- Запрет на применение огня.
- Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.
- Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всех ее участников.
- Создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня.
- Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу руководства ВСУ и главарей ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.
Карта оккупированных территорий Украины на Донбассе / Инфографика 24 канала