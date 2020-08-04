Росія продовжує постачати на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях озброєння та паливо. Передають все через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Таку інформацію передало Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише у щоденному зверненні пресслужби Міноборони.

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Крім озброєння, передають також військову техніку, боєприпаси, пальне та інше військове майно. Зокрема, минулого тижня РФ "перекинула" бойовикам в Донецьк та Луганськ:

10 одиниць бойової техніки ;

; 30 вантажівок з озброєнням ;

; тисячу тонн пального.

Крім цього, за даними розвідки, на Донеччині відбулася ротація особового складу окремих підрозділів збройних сил Росії.

Також зафіксовано прибуття найманців-громадян РФ для комплектування особовим складом російських окупаційних військ,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з опівночі 27 липня на лінії розмежування у районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про нього домовилися учасники ТКГ. Проте з 27 липня до 2 серпня зафіксували 225 порушень режиму тиші.