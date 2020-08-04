Росія досі постачає зброю на Донбас: скільки та чого передали минулого тижня
Росія продовжує постачати на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях озброєння та паливо. Передають все через неконтрольовані Україною ділянки кордону.
Таку інформацію передало Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише у щоденному зверненні пресслужби Міноборони.
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Крім озброєння, передають також військову техніку, боєприпаси, пальне та інше військове майно. Зокрема, минулого тижня РФ "перекинула" бойовикам в Донецьк та Луганськ:
- 10 одиниць бойової техніки;
- 30 вантажівок з озброєнням;
- тисячу тонн пального.
Крім цього, за даними розвідки, на Донеччині відбулася ротація особового складу окремих підрозділів збройних сил Росії.
Також зафіксовано прибуття найманців-громадян РФ для комплектування особовим складом російських окупаційних військ,
– йдеться в повідомленні.