Постійні провокації і нічний обстріл: як минула доба на Донбасі
Другий тиждень після оголошення так званого "перемир'я" на Донбасі розпочався з чергових провокацій бойовиків. Упродовж 3 серпня вони 3 рази стріляли в бік українських захисників.
Уже дев'яту добу поспіль, від початку вступу в дію режиму припинення вогню, бойових втрат і поранених серед українських воїнів немає, запевнили в штабі Операції Об'єднаних сил.
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Всього впродовж 3 серпня бойовики здійснили три постріли в бік українських воїнів:
- Зранку один провокативний постріл зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив біля Південного.
- В обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар'їнки.
- Ще один постріл із підствольного гранатомету пролунав поблизу Майорська.
На інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався. Військовослужбовці ОС на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали,
– наголосили в штабі.
Крім того, ворог вже встиг вдатися до провокацій і після початку нової доби. Посеред ночі противник здійснив один постріл із підствольного гранатомету біля населеного пункту Піски.
Перший тиждень перемир'я:
- Бойовики щоденно по кілька разів стріляють у бік українських захисників, наші військові за 8 діб так вогонь досі й не відкривали.
- З 27 липня й до 2 серпня, тобто в перший тиждень перемир'я, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 225 порушень режиму тиші.