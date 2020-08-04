Другий тиждень після оголошення так званого "перемир'я" на Донбасі розпочався з чергових провокацій бойовиків. Упродовж 3 серпня вони 3 рази стріляли в бік українських захисників.

Уже дев'яту добу поспіль, від початку вступу в дію режиму припинення вогню, бойових втрат і поранених серед українських воїнів немає, запевнили в штабі Операції Об'єднаних сил.

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Всього впродовж 3 серпня бойовики здійснили три постріли в бік українських воїнів:

Зранку один провокативний постріл зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив біля Південного.

В обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар'їнки .

. Ще один постріл із підствольного гранатомету пролунав поблизу Майорська.

На інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався. Військовослужбовці ОС на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали,

– наголосили в штабі.

Крім того, ворог вже встиг вдатися до провокацій і після початку нової доби. Посеред ночі противник здійснив один постріл із підствольного гранатомету біля населеного пункту Піски.

Перший тиждень перемир'я: