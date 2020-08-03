З початку оголошення всеосяжного перемир'я на Донбасі минув тиждень. У РНБО зауважили, що режим припинення вогню на Донбасі виконується.

Натомість випадки порушення припинення вогню не мають системного характеру. Про це повідомляє пресслужба РНБО.

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Підсумки першого тижня перемир'я

Дані програмно-апаратного комплексу СОТА показують, що до оголошення перемир'я окупанти щоденно здійснювали по 16 – 18 обстрілів. Переважна більшість з них велась прицільно із застосуванням важкого озброєння

На відміну від попередніх "різдвяного", "хлібного", "шкільного" та багатьох інших оголошених припинень вогню, які налічували кілька днів, сьогодні триває вже сьомий день перемир'я без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат,

– заявили у РНБО.

Також у РНБО нагадали, що до оголошення нового перемир'я щотижня гинули 2 – 3 військових ЗСУ і було 6 – 8 поранених.

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