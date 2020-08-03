Без пострілів з важкого озброєння і втрат: у РНБО підбили підсумки тижня перемир'я
З початку оголошення всеосяжного перемир'я на Донбасі минув тиждень. У РНБО зауважили, що режим припинення вогню на Донбасі виконується.
Натомість випадки порушення припинення вогню не мають системного характеру. Про це повідомляє пресслужба РНБО.
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Підсумки першого тижня перемир'я
Дані програмно-апаратного комплексу СОТА показують, що до оголошення перемир'я окупанти щоденно здійснювали по 16 – 18 обстрілів. Переважна більшість з них велась прицільно із застосуванням важкого озброєння
На відміну від попередніх "різдвяного", "хлібного", "шкільного" та багатьох інших оголошених припинень вогню, які налічували кілька днів, сьогодні триває вже сьомий день перемир'я без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат,
– заявили у РНБО.
Також у РНБО нагадали, що до оголошення нового перемир'я щотижня гинули 2 – 3 військових ЗСУ і було 6 – 8 поранених.
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Нове перемир'я на Донбасі: головне
- З опівночі 27 липня на лінії розмежування у районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.
- Про перемир'я домовилися учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі 22 липня.
- Водночас у Кремлі заявили, що не можуть гарантувати припинення вогню на Донбасі.
- Під час перемир'я на Донбасі ОБСЄ вже нарахувала понад 200 порушень режиму припинення вогню.