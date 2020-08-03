Без выстрелов из тяжелого вооружения и потерь: в СНБО подвели итоги недели перемирия
С начала объявления всеобъемлющего перемирия на Донбассе прошла неделя. В СНБО отметили, что режим прекращения огня на Донбассе выполняется.
Однако у случаев нарушения прекращения нет системного характера. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
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Итоги первой недели перемирия
Данные программно-аппаратного комплекса СОТА показывают, что до объявления перемирия оккупанты ежедневно совершали по 16-18 обстрелов. Подавляющее большинство из них велась прицельно с применением тяжелого вооружения
В отличие от предыдущих "рождественского", "хлебного", "школьного" и многих других объявленных прекращений огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня идет уже седьмой день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь,
– заявили в СНБО.
Также в СНБО напомнили, что до объявления нового перемирия еженедельно погибали 2 – 3 военных ВСУ и было 6 – 8 раненых.
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Новое перемирие на Донбассе: главное
- С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- О перемирии договорились участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.
- В то же время в Кремле заявили, что не могут гарантировать прекращение огня на Донбассе.
- Во время перемирия на Донбассе ОБСЕ уже насчитала более 200 нарушений режима прекращения огня.