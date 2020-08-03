С начала объявления всеобъемлющего перемирия на Донбассе прошла неделя. В СНБО отметили, что режим прекращения огня на Донбассе выполняется.

Однако у случаев нарушения прекращения нет системного характера. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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Данные программно-аппаратного комплекса СОТА показывают, что до объявления перемирия оккупанты ежедневно совершали по 16-18 обстрелов. Подавляющее большинство из них велась прицельно с применением тяжелого вооружения

В отличие от предыдущих "рождественского", "хлебного", "школьного" и многих других объявленных прекращений огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня идет уже седьмой день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь,

– заявили в СНБО.

Также в СНБО напомнили, что до объявления нового перемирия еженедельно погибали 2 – 3 военных ВСУ и было 6 – 8 раненых.

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