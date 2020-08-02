С 27 июля на Донбассе начал действовать режим всеобъемлющего прекращения огня. Однако для оккупантов законы не писаны. Более того, враг провоцирует украинских защитников на открытие огня.

В течение уходящей недели, наблюдатели международных миссий зафиксировали 14 отдельных обстрелов. Они были неприцельными. Об этом сообщает штаб ООС.

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Провокации врага: детали

В штабе ООС отметили, что все обстрелы врага имели провокационный характер. Цель оккупантов – заставить украинских военных стрелять в ответ. Врагу это нужно для того, чтобы в дальнейшем задокументировать этот факт и обвинить ВСУ в срыве договоренностей.

Понимая настоящие коварные намерения противника украинские воины, в течение недели, на провокации не реагировали. В течение последних семи дней на участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не было,

– говорится в сообщении.

По состоянию на вечер 2 августа ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. С начала режима прекращения огня боевых потерь и ранений среди личного состава ВСУ, к счастью, нет.

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Вооруженные провокации зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактических группировок как "Восток", так и "Север". Выстрелы, в разные дни недели, раздавались возле населенных пунктов:

Водяное,

Южное,

Шумы,

Новолуганское,

Новотошковское,

Орехово,

Луганское,

Пески.

Враг в основном применял стрелковое вооружение, хотя в некоторых случаях прибегал и к провокациям используя гранатометы.