Провоцируют бойцов ВСУ открыть огонь: в ООС рассказали о коварстве оккупантов на Донбассе
С 27 июля на Донбассе начал действовать режим всеобъемлющего прекращения огня. Однако для оккупантов законы не писаны. Более того, враг провоцирует украинских защитников на открытие огня.
В течение уходящей недели, наблюдатели международных миссий зафиксировали 14 отдельных обстрелов. Они были неприцельными. Об этом сообщает штаб ООС.
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Провокации врага: детали
В штабе ООС отметили, что все обстрелы врага имели провокационный характер. Цель оккупантов – заставить украинских военных стрелять в ответ. Врагу это нужно для того, чтобы в дальнейшем задокументировать этот факт и обвинить ВСУ в срыве договоренностей.
Понимая настоящие коварные намерения противника украинские воины, в течение недели, на провокации не реагировали. В течение последних семи дней на участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не было,
– говорится в сообщении.
По состоянию на вечер 2 августа ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. С начала режима прекращения огня боевых потерь и ранений среди личного состава ВСУ, к счастью, нет.
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Вооруженные провокации зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактических группировок как "Восток", так и "Север". Выстрелы, в разные дни недели, раздавались возле населенных пунктов:
- Водяное,
- Южное,
- Шумы,
- Новолуганское,
- Новотошковское,
- Орехово,
- Луганское,
- Пески.
Враг в основном применял стрелковое вооружение, хотя в некоторых случаях прибегал и к провокациям используя гранатометы.