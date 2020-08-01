Со времени установления режима полного прекращения огня на Донбассе, оккупанты постоянно провоцируют украинцев на ответный огонь. Однако, отмечают в штабе ООС, обстрелы вблизи населенных пунктов действительно прекратились.

Боевики пытаются спровоцировать ответный огонь

Пророссийские боевики делают одиночные выстрелы из гранатометов и стрелкового оружия, чтобы спровоцировать огонь в ответ. Об этом информирует пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.

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Относительно населенных пунктов возле линии разграничения, то там с 27 июля спокойно.

С 1 по 26 июля обстрелы были вблизи:

Широкиного;

Попасной;

Авдеевки;

Песков;

Доломитного;

Пищевика;

Водяного;

Павлополя;

Луганского;

Старогнатовки;

Орехово;

Талаковки;

Жованки;

Марьинки;

Новоалександровки.

Оккупанты хотят дискредитировать украинцев

Как написал глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк в статье в "Зеркалу недели", Россия приказала боевикам использовать перемирие на Донбассе, чтобы скомпрометировать украинцев. Именно для этого оккупанты постоянно осуществляют провокации.

Что известно о полном прекращении огня с 27 июля

Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 27 июля 00:01.

Новый режим прекращения огня согласовали Украина, Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы 22 июля.

В штабе ООС сообщили про 3 обстрела – 27 июля, 28 июля – не было ни одного обстрела, 29 июля – боевики один раз открыли огонь, 30 июля – дважды, 31 июля – 4 обстрела.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала