Во время перемирия боевики постоянно провоцируют украинских военных, – штаб ООС
Со времени установления режима полного прекращения огня на Донбассе, оккупанты постоянно провоцируют украинцев на ответный огонь. Однако, отмечают в штабе ООС, обстрелы вблизи населенных пунктов действительно прекратились.
Боевики пытаются спровоцировать ответный огонь
Пророссийские боевики делают одиночные выстрелы из гранатометов и стрелкового оружия, чтобы спровоцировать огонь в ответ. Об этом информирует пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.
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Относительно населенных пунктов возле линии разграничения, то там с 27 июля спокойно.
С 1 по 26 июля обстрелы были вблизи:
- Широкиного;
- Попасной;
- Авдеевки;
- Песков;
- Доломитного;
- Пищевика;
- Водяного;
- Павлополя;
- Луганского;
- Старогнатовки;
- Орехово;
- Талаковки;
- Жованки;
- Марьинки;
- Новоалександровки.
Оккупанты хотят дискредитировать украинцев
Как написал глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк в статье в "Зеркалу недели", Россия приказала боевикам использовать перемирие на Донбассе, чтобы скомпрометировать украинцев. Именно для этого оккупанты постоянно осуществляют провокации.
Что известно о полном прекращении огня с 27 июля
- Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 27 июля 00:01.
- Новый режим прекращения огня согласовали Украина, Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы 22 июля.
- В штабе ООС сообщили про 3 обстрела – 27 июля, 28 июля – не было ни одного обстрела, 29 июля – боевики один раз открыли огонь, 30 июля – дважды, 31 июля – 4 обстрела.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала