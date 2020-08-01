Під час перемир'я бойовики постійно провокують українських військових, – штаб ООС
З часу встановлення режиму повного припинення вогню на Донбасі, окупанти постійно провокують українців на вогонь у відповідь. Проте, зазначають у штабі ООС, обстріли поблизу населених пунктів справді припинились.
Бойовики намагаються спровокувати вогонь у відповідь
Проросійські бойовики роблять поодинокі постріли з гранатометів та стрілецької зброї, аби спровокувати вогонь у відповідь. Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.
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Щодо населених пунктів біля лінії розмежування, то там з 27 липня спокійно.
З 1 по 26 липня обстріли були поблизу:
- Широкиного;
- Попасної;
- Авдіївки;
- Пісків;
- Доломітного;
- Пищевика;
- Водяного;
- Павлополя;
- Луганського;
- Старогнатівки;
- Оріхового;
- Талаківки;
- Жованки;
- Мар'їнки;
- Новоолександрівки.
Окупанти хочуть дискредитувати українців
Як написав голова Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк у статті у "Дзеркалі тижня", Росія наказала бойовикам використовувати перемир'я на Донбасі, аби скомпрометувати українців. Саме задля цього окупанти постійно здійснюють провокації.
Що відомо про повне припинення вогню з 27 липня
- Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01.
- Новий режим припинення вогню погодили Україна, Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.
- У штабі ООС повідомили про 3 обстріли – 27 липня, 28 липня – не було жодного обстрілу, 29 липня – бойовики раз відкрили вогонь, 30 липня – двічі, 31 липня – 4 обстріли.