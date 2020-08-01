З часу встановлення режиму повного припинення вогню на Донбасі, окупанти постійно провокують українців на вогонь у відповідь. Проте, зазначають у штабі ООС, обстріли поблизу населених пунктів справді припинились.

Бойовики намагаються спровокувати вогонь у відповідь

Проросійські бойовики роблять поодинокі постріли з гранатометів та стрілецької зброї, аби спровокувати вогонь у відповідь. Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

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Щодо населених пунктів біля лінії розмежування, то там з 27 липня спокійно.

З 1 по 26 липня обстріли були поблизу:

Широкиного;

Попасної;

Авдіївки;

Пісків;

Доломітного;

Пищевика;

Водяного;

Павлополя;

Луганського;

Старогнатівки;

Оріхового;

Талаківки;

Жованки;

Мар'їнки;

Новоолександрівки.

Окупанти хочуть дискредитувати українців

Як написав голова Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк у статті у "Дзеркалі тижня", Росія наказала бойовикам використовувати перемир'я на Донбасі, аби скомпрометувати українців. Саме задля цього окупанти постійно здійснюють провокації.

Що відомо про повне припинення вогню з 27 липня

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01.

Новий режим припинення вогню погодили Україна, Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.

У штабі ООС повідомили про 3 обстріли – 27 липня, 28 липня – не було жодного обстрілу, 29 липня – бойовики раз відкрили вогонь, 30 липня – двічі, 31 липня – 4 обстріли.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу