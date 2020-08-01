Бойовики на Донбасі продовжують гатити по позиціях ЗСУ: за добу 4 обстріли
За минулу добу окупанти 4 рази порушили оголошений режим припинення вогню. Ворожі провокації здійснювалися як з автоматичних станкових гранатометів, так і зі стрілецької зброї.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою. Про це повідомили на сторінці штабу ООС у фейсбуці.
Важливо Насолоджуємось тишею, – українські воїни про припинення вогню на Донбасі
31 липня ворог обстріляв такі населені пункти:
- Водяне;
- Південне;
- Луганське.
Поодинокі неприцільні обстріли не несли загрози життю та здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об'єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника,
– мовиться у повідомленні.
Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
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Ситуація станом на 1 серпня
Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано.