За минулу добу окупанти 4 рази порушили оголошений режим припинення вогню. Ворожі провокації здійснювалися як з автоматичних станкових гранатометів, так і зі стрілецької зброї.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою. Про це повідомили на сторінці штабу ООС у фейсбуці.

Важливо Насолоджуємось тишею, – українські воїни про припинення вогню на Донбасі

31 липня ворог обстріляв такі населені пункти:

Водяне;

Південне;

Луганське.

Поодинокі неприцільні обстріли не несли загрози життю та здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об'єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника,

– мовиться у повідомленні.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

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Ситуація станом на 1 серпня

Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано.



Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу