За минувшие сутки оккупанты 4 раза нарушили объявленный режим прекращения огня. Вражеские провокации осуществлялись как из автоматических станковых гранатометов, так и из стрелкового оружия.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Об этом сообщили на странице штаба ООС в фейсбуке.

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31 июля враг обстрелял населенные пункты:

Водяное;

Южное;

Луганское.

Единичные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши военные огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил соблюдали условия прекращения огня и находились в готовности к адекватному реагированию на вероятные коварные действия противника,

– говорится в сообщении.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

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Ситуация по состоянию на 1 августа

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано.



Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала