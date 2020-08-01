Боевики на Донбассе продолжают бить по позициям ВСУ: за сутки 4 обстрела
За минувшие сутки оккупанты 4 раза нарушили объявленный режим прекращения огня. Вражеские провокации осуществлялись как из автоматических станковых гранатометов, так и из стрелкового оружия.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Об этом сообщили на странице штаба ООС в фейсбуке.
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31 июля враг обстрелял населенные пункты:
- Водяное;
- Южное;
- Луганское.
Единичные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши военные огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил соблюдали условия прекращения огня и находились в готовности к адекватному реагированию на вероятные коварные действия противника,
– говорится в сообщении.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
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Ситуация по состоянию на 1 августа
С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано.