Насолоджуємось тишею, – українські воїни про припинення вогню на Донбасі
Українські захисники на Донбасі втомились від пострілів, проте готові у будь-який момент дати відсіч ворогу. В штабі ООС розповіли, як військовослужбовці відреагували на режим повного припинення вогню.
Домовленостей про перемир'я наразі дотримуються, – штаб ООС
Українські військові підтверджують, що наразі домовленостей про перемир’я дотримуються. Репортаж з лінії розмежування опублікувала пресслужба штабу ООС у фейсбуці.
До теми Припинення вогню на Донбасі: яка ситуація сьогодні на фронті
23-річний воїн з Бердянська Ігор завжди мріяв про військо. Його задум здійснився – він потрапив до морської піхоти. На фронті воїн уже три роки.
Пішов на війну, адже це справа честі для мене. Під Авдіївкою загинув мій рідний дядько, сумую за ним і не хочу більше смертей своїх побратимів,
– розповідає хлопець.
Воїни у будь-який момент готові дати відсіч
Боєць з позивним "Серж" у війську з 18 років, це вже його третя ротація. Чоловік запевняє – на фронті не розслабляються і завжди залишаються напоготові.
У разі потреби, морська піхота завжди готова дати відсіч агресії ворога. Зброя в нас є. Ми готові захищати Батьківщину, стримувати ворога,
– запевняє "Серж".
На війні боєць знайшов і свою долю. Його дружина – теж морський піхотинець. Родина військових навіть до РАЦСу їхала на військовій машині. Зараз у подружжя є маленька донечка, яка теж не проти приміряти військового берета.
Військові кажуть, що насолоджуються тишею
Попри те, що "Серж" на війні знайшов своє щастя, він зізнається: найстрашніше під час бойових дій – втрачати друзів, тому він чекає, коли ця війна закінчиться.
Насолоджуємось тишею,
– говорить боєць з позивним "Філін".
"Філін" – родом з Миколаївщини, лише минулого року закінчив Львівську військову академію. Це його друга ротація, а найбільше допомагає захиснику те, що його з нетерпінням чекають вдома.
Що відомо про повне припинення вогню з 27 липня
- Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01.
- Новий режим припинення вогню погодили Україна, Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.
- Станом на 29 липня ОБСЄ зафіксувала 121 порушення домовленостей.
- У штабі ООС повідомили про 3 обстріли – 27 липня, 29 липня – бойовики раз відкрили вогонь, 30 липня – двічі, 28 та 31 липня – не було жодного пострілу.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зазначив, що обстріли з боку бойовиків є несистемними.