Українські захисники на Донбасі втомились від пострілів, проте готові у будь-який момент дати відсіч ворогу. В штабі ООС розповіли, як військовослужбовці відреагували на режим повного припинення вогню.

Домовленостей про перемир'я наразі дотримуються, – штаб ООС

Українські військові підтверджують, що наразі домовленостей про перемир’я дотримуються. Репортаж з лінії розмежування опублікувала пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

До теми Припинення вогню на Донбасі: яка ситуація сьогодні на фронті

23-річний воїн з Бердянська Ігор завжди мріяв про військо. Його задум здійснився – він потрапив до морської піхоти. На фронті воїн уже три роки.

Пішов на війну, адже це справа честі для мене. Під Авдіївкою загинув мій рідний дядько, сумую за ним і не хочу більше смертей своїх побратимів,

– розповідає хлопець.

Воїни у будь-який момент готові дати відсіч

Боєць з позивним "Серж" у війську з 18 років, це вже його третя ротація. Чоловік запевняє – на фронті не розслабляються і завжди залишаються напоготові.

У разі потреби, морська піхота завжди готова дати відсіч агресії ворога. Зброя в нас є. Ми готові захищати Батьківщину, стримувати ворога,

– запевняє "Серж".

На війні боєць знайшов і свою долю. Його дружина – теж морський піхотинець. Родина військових навіть до РАЦСу їхала на військовій машині. Зараз у подружжя є маленька донечка, яка теж не проти приміряти військового берета.

Військові кажуть, що насолоджуються тишею

Попри те, що "Серж" на війні знайшов своє щастя, він зізнається: найстрашніше під час бойових дій – втрачати друзів, тому він чекає, коли ця війна закінчиться.

Насолоджуємось тишею,

– говорить боєць з позивним "Філін".

"Філін" – родом з Миколаївщини, лише минулого року закінчив Львівську військову академію. Це його друга ротація, а найбільше допомагає захиснику те, що його з нетерпінням чекають вдома.

Що відомо про повне припинення вогню з 27 липня