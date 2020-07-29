Результати перемир’я на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала вже 121 порушення домовленостей
Від початку нового всеосяжного припинення вогню на Донбасі місія ОБСЄ зафіксувала 121 порушення перемир’я. Водночас жоден український воїн не постраждав.
Місія опублікувала звіт станом на на 19:30 28 липня.
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Зауважимо, що в ОБСЄ за порушення рахують кожний постріл або вибух, а в штабі ООС обстріли однієї позиції рахуються за один факт порушення.
Що зафіксувала ОБСЄ
Загалом місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. Водночас у Луганській області таких порушень знову зафіксовано не було.
З 00.01 27 липня, саме від цього часу почав діяти новий режим тиші, Місія зафіксувала загалом 121 порушення режиму припинення вогню.
СММ продовжувала здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил:
- Станиці Луганської,
- Золотого,
- Петрівського.
Безпілотник зафіксував присутність людей на ділянці розведення в районі Золотого у вечірній час.
Серед іншого:
- ОБСЄ зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення, на аеродромі в непідконтрольному урядові Переможному Луганської області.
- СММ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню для уможливлення проведення ремонтних робіт і технічного обслуговування на життєво важливих об’єктах цивільної інфраструктури.
- Місія і далі спостерігає за ситуацією на тлі спалаху COVID-19 з цивільним населенням, зокрема на контрольних пунктах в’їзду-виїзду та відповідних блокпостах у Луганській області.
Окрім того СММ зафіксувала спокійнц ситуацію на південному сході Херсонської області. Водночас у відомстві наголосили, що свободу пересування Місії і далі обмежували.
Що відомо про перемир'я на Донбасі
- Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01. Його погодили Україна, Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.
- У перший день перемир'я спостерігачі ОБСЄ нарахували 111 порушень.
- За 28 липня з боку окупантів зафіксували одну провокацію.
- За 29 липня ООС прозвітувала про один обстріл. На щастя, ніхто не постраждав.