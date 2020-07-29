Від початку нового всеосяжного припинення вогню на Донбасі місія ОБСЄ зафіксувала 121 порушення перемир’я. Водночас жоден український воїн не постраждав.

Місія опублікувала звіт станом на на 19:30 28 липня.

Звіт ООС Бойовики вкотре порушили перемир'я: де окупанти обстріляли українських військових

Зауважимо, що в ОБСЄ за порушення рахують кожний постріл або вибух, а в штабі ООС обстріли однієї позиції рахуються за один факт порушення.

Що зафіксувала ОБСЄ

Загалом місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. Водночас у Луганській області таких порушень знову зафіксовано не було.

З 00.01 27 липня, саме від цього часу почав діяти новий режим тиші, Місія зафіксувала загалом 121 порушення режиму припинення вогню.

СММ продовжувала здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил:

Станиці Луганської,

Золотого,

Петрівського.

Безпілотник зафіксував присутність людей на ділянці розведення в районі Золотого у вечірній час.

Серед іншого:

ОБСЄ зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення, на аеродромі в непідконтрольному урядові Переможному Луганської області.

СММ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню для уможливлення проведення ремонтних робіт і технічного обслуговування на життєво важливих об’єктах цивільної інфраструктури.

Місія і далі спостерігає за ситуацією на тлі спалаху COVID-19 з цивільним населенням, зокрема на контрольних пунктах в’їзду-виїзду та відповідних блокпостах у Луганській області.

Окрім того СММ зафіксувала спокійнц ситуацію на південному сході Херсонської області. Водночас у відомстві наголосили, що свободу пересування Місії і далі обмежували.

Що відомо про перемир'я на Донбасі

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01. Його погодили Україна, Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.

У перший день перемир'я спостерігачі ОБСЄ нарахували 111 порушень.

За 28 липня з боку окупантів зафіксували одну провокацію.

За 29 липня ООС прозвітувала про один обстріл. На щастя, ніхто не постраждав.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал