Від початку доби 27 липня проросійські бойовики на Донбасі здійснили лише один обстріл по українським позиціям. На щастя, ніхто з воїнів Об’єднаних сил не постраждав.

Про ситуацію на Донбасі станом на 17.00 29 липня повідомив пресцентр Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.

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Де відбулася провокація бойовиків 29 липня

За даними українських військових, інцидент трапився поблизу населеного пункту Новолуганське. Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Втрат унаслідок ворожого пострілу немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Також у штабі підкреслили, що від початку повного та всеосяжного режиму припинення вогню, який набув чинності 27 липня, не було жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил.

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Пресцентр Об'єднаних сил про ситуацію на Донбасі 29 липня: відео