За минулу добу проросійські бойовики вчергове порушили нове перемир'я, яке запрацювало 27 липня. Українські військові продовжують утримувати лінію оборони.

Ситуація на Донбасі

Підрозділи Об'єднаних сил зафіксували 1 постріл з підствольного гранатомета. Про це повідомляє пресслужба ООС.

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Окупанти гатили поблизу населеного пункту Шуми, постріл був неприцільним і ніс провокативний характер, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед українських захисників, внаслідок ворожого пострілу, немає.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 29 липня 7:00 залишається повністю контрольованою, за поточну добу обстрілів у районі операції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Жертви серед мирного населення

Понад 100 людей з населених пунктів Донбасу щоденно звертаються до військових медиків для отримання допомоги. Медична допомога у більшості випадків необхідна мешканцям, які проживають в населених пунктах поблизу лінії розмежування.

Слід вчергове наголосити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню, у разі порушення домовленостей противником та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, не позбавляють українських воїнів відкривати вогонь у відповідь,

– мовиться у повідомленні.

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Режим припинення вогню на Донбасі: головне

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01. Його погодили Україна та Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.

У перший день перемир'я спостерігачі ОБСЄ нарахували 111 порушень.

Усі порушення зафіксували на території Донецької області у період 27 липня з 09:45 до 11:35.



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу