Ситуація на Донбасі: у другу добу перемир'я зафіксували один обстріл
За минулу добу проросійські бойовики вчергове порушили нове перемир'я, яке запрацювало 27 липня. Українські військові продовжують утримувати лінію оборони.
Ситуація на Донбасі
Підрозділи Об'єднаних сил зафіксували 1 постріл з підствольного гранатомета. Про це повідомляє пресслужба ООС.
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Окупанти гатили поблизу населеного пункту Шуми, постріл був неприцільним і ніс провокативний характер, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед українських захисників, внаслідок ворожого пострілу, немає.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 29 липня 7:00 залишається повністю контрольованою, за поточну добу обстрілів у районі операції Об'єднаних сил не зафіксовано.
Жертви серед мирного населення
Понад 100 людей з населених пунктів Донбасу щоденно звертаються до військових медиків для отримання допомоги. Медична допомога у більшості випадків необхідна мешканцям, які проживають в населених пунктах поблизу лінії розмежування.
Слід вчергове наголосити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню, у разі порушення домовленостей противником та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, не позбавляють українських воїнів відкривати вогонь у відповідь,
– мовиться у повідомленні.
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- Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01. Його погодили Україна та Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.
- У перший день перемир'я спостерігачі ОБСЄ нарахували 111 порушень.
- Усі порушення зафіксували на території Донецької області у період 27 липня з 09:45 до 11:35.
Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу