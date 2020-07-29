За прошедшие сутки пророссийские боевики в очередной раз нарушили новое перемирие, которое заработало 27 июля. Украинские военные продолжают удерживать линию обороны.

Ситуация на Донбассе

Подразделения Объединенных сил зафиксировали 1 выстрел из подствольного гранатомета. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Оккупанты стреляли вблизи населенного пункта Шумы, выстрел был неприцельным и нес провокационный характер, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Потерь среди украинских защитников, вследствие вражеского выстрела, нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 29 июля 7:00 остается полностью контролируемой, за текущие сутки обстрелов в районе операции Объединенных сил не зафиксировано.

Жертвы среди мирного населения

Более 100 человек из населенных пунктов Донбасса ежедневно обращаются к военным медикам для получения помощи. Медицинская помощь в большинстве случаев необходима жителям, проживающим в населенных пунктах вблизи линии разграничения.

Следует в очередной раз подчеркнуть, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня, в случае нарушения договоренностей противником и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, не лишают украинских воинов открывать огонь в ответ,

– говорится в сообщении.

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Режим прекращения огня на Донбассе: главное

Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 27 июля 00:01. Его согласовали Украина, Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы 22 июля.

В первый день перемирия наблюдатели ОБСЕ насчитали 111 нарушений.

Все нарушения зафиксировали на территории Донецкой области в период 27 июля с 09:45 до 11:35.



Карта оккупированных территорий Украины на востоке / Инфографика 24 канала