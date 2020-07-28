В социальных сетях после объявления нового перемирия распространяют информацию, что украинских военнослужащих оставили на передовой совсем без оружия чуть ли не в роли живой мишени. Однако военные уверяют: оружие у них есть, а ответ врагу, при необходимости, могут предоставить всего за 40 секунд.

О ситуации на передовой и настроении украинских защитников рассказал военнослужащий с позывным "Физик". Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Все оружие есть. Мы на позиции имеем чем защищаться – крупнокалиберные пулеметы, все находится на месте. Если будет провокация со стороны врага, идет доклад командованию, оно дает "добро", а мы – ответ. Это все займет секунд 40, максимум минуту,

– уверяет "Физик".

Он уверяет, что настрой на передовой у воинов боевой. Все они готовы выполнять боевые задачи.

Еще один боец ​​Вооруженных сил Украины Александр заверил, что у военных никто оружие не забирал. По его словам, оружие почистили и оно готово к использованию.

"Если противник будет активизироваться, будет посылать диверсионные группы, мы, конечно, будем их ликвидировать. Будем защищать Неньку Украину", – пообещал военный.

Также заверил о наличии оружия еще один военный Михаил. Он утверждает: на передовой у солдат есть чем защищаться в случае, когда враг подойдет к ним.

Военные рассказали о наличии оружия на передовой: смотрите видео

Воины заверили, что в случае наступления врага есть чем защищаться: смотрите видео