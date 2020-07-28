У соціальних мережах після оголошення нового перемир'я поширюють інформацію, що українських воїнів залишили на передовій зовсім без зброї ледь не в ролі живої мішені. Втім військові запевняють: зброя в них є, а відповідь ворогу, за потреби, можуть надати всього за 40 секунд.

Про ситуацію на передовій і настрій українських захисників розповів військовий з позивним "Фізик". Про це повідомили в штабі Операції Об'єднаних сил.

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Уся зброя є. Ми на позиції маємо чим захищатися – великокаліберні кулемети, все є на місці. Якщо буде провокація зі сторони ворога, йде доповідь командуванню, воно дає "добро", а ми – відповідь. Це все займе секунд 40, максимум хвилину,

– запевняє "Фізик".

Він запевняє, що настрій на передовій у воїнів бойовий. Усі вони готові виконувати бойові завдання.

Ще один боєць Збройних сил України Олександр запевнив, що у військових ніхто зброю не забирав. За його словами, зброю почистили й вона готова до використання.

"Якщо противник буде активізуватися, буде посилати диверсійні групи, ми, звісно, будемо їх усувати. Будемо захищати Неньку Україну", – пообіцяв військовий.

Також запевнив у наявності зброї ще один військовий Михайло. Він стверджує: на передовій воїни мають чим захищатися у разі, коли ворог підійде до них.

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Воїни запевнили, що в разі наступу ворога мають чим захищатися: дивіться відео