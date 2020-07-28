Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Його погодили Україна та Росія, а також підтримує ОБСЄ. Чи вплинуло це на ситуацію на фронті – читайте у матеріалі 24 каналу.

Повне та всеосяжне припинення вогню, яке мало би розпочатись на Донбасі 27 липня, передбачає кілька заборон, яких мають дотримуватись обидві сторони.

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Зокрема, що на фронті зараз діє:

Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін.

Заборона на застосування вогню.

Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.

Однак на практиці з абсолютним припиненням вогню так і не склалось. У перший день перемир’я на Донбасі, упродовж доби 27 липня, бойовики тричі порушували режим припинення вогню.

Як все це вплинуло на життя українських військовослужбовців, сайту 24 каналу розповів пресофіцер 503-го окремого батальйону морської піхоти Олексій Годзенко.

Скільки насправді режим повного та всеосяжного припинення вогню?

За словами Годзенка, по позиціях їхнього підрозділу у першу добу зафіксували два обстріли.

Олексій Годзенко / Фото: Facebook

"Перший був вчора приблизно о 12.10. По нас відкрили вогонь з автомата, кулемета і був прильот ВОГ-25, це – граната з підствольного гранатомета. Другий обстріл наших позицій був сьогодні близько шостої також був обстріл наших позицій з того ж таки підствольного гранатомета", – сказав він.

Крім того, за його словами, після обстрілу бойовиків27 липня ВОГом у Маріїнці поранило місцевого мешканця.

Режим повного і всеосяжного припинення вогню по нашому напрямку протримався 12 годин і 10 хвилин. У побратимів з бригади морської піхоти цей режим тривав 20 хвилин – їх обстріляли за 20 хвилин після опівночі, коли мало початись перемир’я. У побратимів з десантно-штурмової бригади, наскільки я знаю, він тривав близько 9 годин, після чого їх закидали ПОМ-2. Тобто, ми очікували, що тиші не буде, і наші очікування виправдались,

– розповів Годзенко.

При цьому версія, що ці обстріли були випадковим інцидентом виконавця, на його думку, не надто відповідає дійсності.

"Це – стовідсоткво провокативні обстріли. Використовуються низькі калібри, немає прицільної стрільби – просто щось кидають у нашу сторону. Все це робиться, щоб спровокувати нас на відкриття вогню. Що характерно, те, що вони кидають по нас, вони у своїх ЗМІ для окупованих територій намагаються подавати як наші обстріли. Таку тактику ми також уже давно знаємо",

– додав пресофіцер.

Також, за його словами, за кілька годин до початку перемир’я бойовки спровокували пожежі у кількох населених пунктах по всій лінії фронту.

Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу

"Наприклад, на хуторі Жованка у селищі Зайево траву підпалили двома вибухами. Вогонь перекинувся на Жованку і військовослужбовці тушили півтора десятки подвір’їв разом із хатами. Серйозні пожежі були у районі Водяного і в районі Павлополя", – сказав Годзенко.

Він уточнив, що подібні підпали – це також стандартна тактика, яку постійно використовують бойовики. Просто цього разу так співпало, що підпали відбулись за кілька годин до перемир’я. Зараз військовослужбовці, у зоні відповідальності яких стались підпали, уже загасили полум'я. За наявною інформацією, ніхто не постраждав.

Вже після завершення нашої розмови із пресофіцером штаб Операції об'єднаних сил повідомив, що був зафіксований ще один факт порушення режиму припинення вогню – бойовики обстріляли українські позиції з підствольного гранатомета неподалік від селища Шуми на Луганщині. За наявною інформацією, бойових втрат з української сторони немає.

Що змінилось для військовослужбовців?

Практично нічого.

Робиться все те саме, що завжди робиться в армії. Єдине що – ми не стріляємо та не відповідаємо на ось ці провокативні обстріли,

– сказав Годзенко.

"З важливого – вчора командувач пояснив, що інженерка не заборонена. Нам не можна просуватись вперед, але ми можемо приводити до ладу позиції та укріплювати їх. Тому акцент зараз робимо саме на це. Ніхто не має ілюзій щодо припинення бойових дій. Ми розуміємо, що вони відновляться. Тому зараз активно укріплюємо свої позиції, щоби бути у безпеці, коли це станеться", – додав він.

Що відомо про припинення вогню з 27 липня

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.

Проте вже у перший день – 27 липня бойовики тричі порушували режим припинення вогню. Мовиться про два обстріли українських позицій і ще про один факт провокації.

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