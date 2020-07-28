Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 00:01 27 июля 2020 года. Его согласовали Украина и Россия, а также поддерживает ОБСЕ. Повлияло ли это на ситуацию на фронте – читайте в материале 24 канала.

Полное и всеобъемлющее прекращение огня, которое должно было начаться на Донбассе 27 июля, предусматривает несколько запретов, которых должны придерживаться обе стороны.

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В частности, что на фронте сейчас действует:

Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон.

Запрет на применение огня.

Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​их окрестностях.

Однако на практике с абсолютным прекращением огня так и не сложилось. В первый день перемирия на Донбассе, в течение суток 27 июля, боевики трижды нарушали режим прекращения огня.

Как все это повлияло на жизнь украинских военнослужащих, сайту 24 канала рассказал пресс-офицер 503-го отдельного батальона морской пехоты Алексей Годзенко.

Сколько на самом деле режим полного и всеобъемлющего прекращения огня?

По словам Годзенко, по позициям их подразделения за первые сутки зафиксировали два обстрела.

Алексей Годзенко / Фото: Facebook

"Первый был вчера примерно в 12.10. По нам открыли огонь из автомата, пулемета и был прилет ВОГ-25, это – граната из подствольного гранатомета. Второй обстрел наших позиций был сегодня около шести, также был обстрел наших позиций из того же подствольного гранатомета", – сказал он.

Кроме того, по его словам, после обстрела боевиков 27 июля ВОГом в Мариинке ранен местный житель.

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня по нашему направлению продержался 12 часов и 10 минут. У собратьев из бригады морской пехоты этот режим длился 20 минут – их обстреляли через 20 минут после полуночи, когда должно было начаться перемирие. У собратьев из десантно-штурмовой бригады, насколько я знаю, он длился около 9 часов, после чего их забрасывали ПОМ-2. То есть, мы ожидали, что тишины не будет, и наши ожидания оправдались,

– рассказал Годзенко.

При этом версия, что эти обстрелы были случайным инцидентом исполнителя, по его мнению, не слишком соответствует действительности.

"Это – стопроцентно провокационные обстрелы. Используются низкие калибры, нет прицельной стрельбы – просто что-то бросают в нашу сторону. Все это делается, чтобы спровоцировать нас на открытие огня. Что характерно, то, что они бросают по нам, они в своих СМИ для оккупированных территорий пытаются подавать как наши обстрелы. Такую тактику мы также уже давно знаем",

– добавил пресс-офицер.

Также, по его словам, за несколько часов до начала перемирия боевики спровоцировали пожары в нескольких населенных пунктах по всей линии фронта.

Карта оккупированных территорий Украины на востоке / Инфографика 24 канала

"Например, на хуторе Жованка в поселке Зайцево траву подожгли двумя взрывами. Огонь перекинулся на Жованку и военнослужащие тушили полтора десятка дворов вместе с домами. Серьезные пожары были в районе Водяного и в районе Павлополя", – сказал Годзенко.

Он уточнил, что подобные поджоги – это также стандартная тактика, которую постоянно используют боевики. Просто в этот раз так совпало, что поджоги произошли за несколько часов до перемирия. Сейчас военнослужащие, в зоне ответственности которых произошли поджоги, уже потушили пламя. По имеющейся информации, никто не пострадал.

Уже после завершения нашего разговора с пресс-офицером штаб Операции объединенных сил сообщил, что был зафиксирован еще один факт нарушения режима прекращения огня – боевики обстреляли украинские позиции из подствольного гранатомета неподалеку от поселка Шумы на Луганщине. По имеющейся информации, боевых потерь с украинской стороны нет.

Что изменилось для военнослужащих?

Практически ничего.

Делается все то же, что всегда делается в армии. Единственное что – мы не стреляем и не отвечаем на вот эти провокационные обстрелы,

– сказал Годзенко.

"Из важного – вчера командующий пояснил, что инженерка не запрещена. Нам нельзя продвигаться вперед, но мы можем приводить в порядок позиции и укреплять их. Поэтому акцент сейчас делаем именно на это. Никто не питает иллюзий о прекращении боевых действий. Мы понимаем, что они восстановятся. Поэтому сейчас активно укрепляем свои позиции, чтобы быть в безопасности, когда это произойдет", – добавил он.

Что известно о прекращении огня с 27 июля

Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 00:01 27 июля 2020 года. Соответствующее решение было принято на встрече минской Трехсторонней контактной группы.

Однако уже в первый день – 27 июля – боевики трижды нарушали режим прекращения огня. Речь идет о двух обстрелах украинских позиций и еще об одном факте провокации.

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