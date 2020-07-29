С начала суток 27 июля пророссийские боевики на Донбассе осуществили лишь один обстрел по украинским позициям. К счастью, никто из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.

О ситуации на Донбассе по состоянию на 17.00 29 июля сообщил пресс-центр Объединенных сил. Соответствующий пост появился на фейсбук-странице штаба.

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Где произошла провокация боевиков 29 июля

По данным украинских военных, инцидент произошел вблизи населенного пункта Новолуганское. Выстрел была не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Потерь вследствие вражеского выстрела нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также в штабе подчеркнули, что с начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который вступил в силу 27 июля, не было ни одного погибшего или раненого военнослужащего из состава Объединенных сил.

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Пресс-центр Объединенных сил о ситуации на Донбассе 29 июля: видео