Боевики в очередной раз нарушили перемирие: где оккупанты обстреляли украинских военных
С начала суток 27 июля пророссийские боевики на Донбассе осуществили лишь один обстрел по украинским позициям. К счастью, никто из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.
О ситуации на Донбассе по состоянию на 17.00 29 июля сообщил пресс-центр Объединенных сил. Соответствующий пост появился на фейсбук-странице штаба.
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Где произошла провокация боевиков 29 июля
По данным украинских военных, инцидент произошел вблизи населенного пункта Новолуганское. Выстрел была не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.
Потерь вследствие вражеского выстрела нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Также в штабе подчеркнули, что с начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который вступил в силу 27 июля, не было ни одного погибшего или раненого военнослужащего из состава Объединенных сил.
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Пресс-центр Объединенных сил о ситуации на Донбассе 29 июля: видео