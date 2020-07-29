Результаты перемирия на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала уже 121 нарушение договоренностей
С начала нового всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе миссия ОБСЕ зафиксировала 121 нарушение перемирия. В то же время ни один украинский воин не пострадал.
Миссия опубликовала отчет по состоянию на 19:30 28 июля.
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Заметим, что в ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считаются за один факт нарушения.
Что зафиксировала ОБСЕ
В целом миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. В то же время в Луганской области таких нарушений вновь зафиксировано не было.
С 00.01 27 июля, именно с этого времени начал действовать новый режим тишины, Миссия зафиксировала всего 121 нарушение режима прекращения огня.
СММ продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил:
- Станицы Луганской,
- Золотого,
- Петровского.
Беспилотник зафиксировал присутствие людей на участке разведения в районе Золотого в вечернее время.
Среди прочего:
- ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, на аэродроме в неподконтрольном правительству Победном Луганской области.
- СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня, направленного на проведение ремонтных работ и технического обслуживания на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры.
- Миссия и дальше наблюдает за ситуацией на фоне вспышки COVID-19 с гражданским населением, в частности на контрольных пунктах въезда-выезда и соответствующих блокпостах в Луганской области.
Кроме того, СММ зафиксировала спокойную ситуацию на юго-востоке Херсонской области. В то же время в ведомстве отметили, что свободу передвижения миссии и дальше ограничивали.
Что известно о перемирии на Донбассе
- Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 27 июля 00:01. Его согласовали Украина, Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы 22 июля.
- В первый день перемирия наблюдатели ОБСЕ насчитали 111 нарушений.
- За 28 июля со стороны оккупантов зафиксировали одну провокацию.
- За 29 июля ООС отчиталась об одном обстреле. К счастью, никто не пострадал.