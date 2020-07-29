С начала нового всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе миссия ОБСЕ зафиксировала 121 нарушение перемирия. В то же время ни один украинский воин не пострадал.

Миссия опубликовала отчет по состоянию на 19:30 28 июля.

Отчет ООС Боевики в очередной раз нарушили перемирие: где оккупанты обстреляли украинских военных

Заметим, что в ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считаются за один факт нарушения.

Что зафиксировала ОБСЕ

В целом миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. В то же время в Луганской области таких нарушений вновь зафиксировано не было.

С 00.01 27 июля, именно с этого времени начал действовать новый режим тишины, Миссия зафиксировала всего 121 нарушение режима прекращения огня.

СММ продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил:

Станицы Луганской,

Золотого,

Петровского.

Беспилотник зафиксировал присутствие людей на участке разведения в районе Золотого в вечернее время.

Среди прочего:

ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, на аэродроме в неподконтрольном правительству Победном Луганской области.

СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня, направленного на проведение ремонтных работ и технического обслуживания на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры.

Миссия и дальше наблюдает за ситуацией на фоне вспышки COVID-19 с гражданским населением, в частности на контрольных пунктах въезда-выезда и соответствующих блокпостах в Луганской области.

Кроме того, СММ зафиксировала спокойную ситуацию на юго-востоке Херсонской области. В то же время в ведомстве отметили, что свободу передвижения миссии и дальше ограничивали.

Что известно о перемирии на Донбассе

Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 27 июля 00:01. Его согласовали Украина, Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы 22 июля.

В первый день перемирия наблюдатели ОБСЕ насчитали 111 нарушений.

За 28 июля со стороны оккупантов зафиксировали одну провокацию.

За 29 июля ООС отчиталась об одном обстреле. К счастью, никто не пострадал.



Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал