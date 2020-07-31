Припинення вогню на Донбасі: яка ситуація сьогодні на фронті
З 27 липня на Донбасі діє повне й всеосяжне припинення вогню. Хоча окупанти ще в першу ніч порушили перемир'я, українські війська зброї досі не застосовували. Впродовж 31 липня поки не зафіксовано ворожих обстрілів.
З моменту оголошення припинення вогню жоден військовослужбовець зі складу ООС не загинув і не був поранений внаслідок ворожих обстрілів, зазначили в Міністерстві оборони України.
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З півночі й до 12 години 31 липня ворожих обстрілів не зафіксовано. Українські підрозділи, дотримуючись умов припинення вогню, повністю контролюють ситуацію в районі ООС.
Командування твердо дотримується позиції, що у разі виникнення загрози особовому складу під час ворожого обстрілу, або загрози захоплення території, військовослужбовці ЗСУ даватимуть адекватну відповідь діям ворога,
– запевнили в Міноборони.
Втім є в українському війську й трагічна звістка. Через серцево-судинну недостатність помер старший сержант Володимир Перекрестов – 45-річний український військовий.
Припинення вогню від 27 липня: головне
- Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01.
- Новий режим припинення вогню погодили Україна, Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.
- У перший день перемир'я спостерігачі ОБСЄ нарахували загалом 111 порушень.
- Перше порушення зафіксували у районі Зайцевого: ворожий снаряд потрапив на приватний город. Чоловік, який на ньому порався, отримав поранення руки.
- Спостерігачі підтверджують: цю провокацію здійснили зі сторони, яка підконтрольна бойовикам.
- За 28 липня з боку окупантів зафіксували одну провокацію.
- Станом на 29 липня режим припинення вогню поки дотриманий. До прикладу, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів, що порушення бойовиками є несистемними.