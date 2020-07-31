З 27 липня на Донбасі діє повне й всеосяжне припинення вогню. Хоча окупанти ще в першу ніч порушили перемир'я, українські війська зброї досі не застосовували. Впродовж 31 липня поки не зафіксовано ворожих обстрілів.

З моменту оголошення припинення вогню жоден військовослужбовець зі складу ООС не загинув і не був поранений внаслідок ворожих обстрілів, зазначили в Міністерстві оборони України.

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З півночі й до 12 години 31 липня ворожих обстрілів не зафіксовано. Українські підрозділи, дотримуючись умов припинення вогню, повністю контролюють ситуацію в районі ООС.

Командування твердо дотримується позиції, що у разі виникнення загрози особовому складу під час ворожого обстрілу, або загрози захоплення території, військовослужбовці ЗСУ даватимуть адекватну відповідь діям ворога,

– запевнили в Міноборони.

Втім є в українському війську й трагічна звістка. Через серцево-судинну недостатність помер старший сержант Володимир Перекрестов – 45-річний український військовий.

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