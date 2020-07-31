Прекращение огня на Донбассе: какая ситуация сегодня на фронте
С 27 июля на Донбассе действует полное и всеобъемлющее прекращение огня. Хотя оккупанты еще в первую ночь нарушили перемирие, украинские войска оружия до сих пор не применяли. В течение 31 июля пока не зафиксировано вражеских обстрелов.
С момента объявления прекращения огня ни один военнослужащий из состава ООС не погиб и не был ранен в результате вражеских обстрелов, отметили в Министерстве обороны Украины.
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С полудня и до 12 часов 31 июля вражеских обстрелов не зафиксировано. Украинские подразделения, соблюдая условия прекращения огня, полностью контролируют ситуацию в районе ООС.
Командование твердо придерживается позиции, что в случае возникновения угрозы личному составу во время вражеского обстрела, или угрозы захвата территории, военнослужащие ВСУ будут давать адекватный ответ действиям врага,
– заверили в Минобороны.
Впрочем, есть в украинской армии и трагическая весть. Из-за сердечно-сосудистой недостаточности умер старший сержант Владимир Перекрестов – 45-летний украинский военный.
Прекращение огня с 27 июля: главное
- Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 27 июля 00:01.
- Новый режим прекращения огня согласовали Украина, Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы 22 июля.
- В первый день перемирия наблюдатели ОБСЕ насчитали всего 111 нарушений.
- Первое нарушение зафиксировали в районе Зайцевого: вражеский снаряд попал в частный огород. Мужчина, который на нем возился, получил ранение руки.
- Наблюдатели подтверждают: эту провокацию совершили со стороны, подконтрольной боевикам.
- За 28 июля со стороны оккупантов зафиксировали одну провокацию.
- По состоянию на 29 июля режим прекращения огня пока соблюден. К примеру, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что нарушения боевиками является несистемными.