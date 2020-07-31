С 27 июля на Донбассе действует полное и всеобъемлющее прекращение огня. Хотя оккупанты еще в первую ночь нарушили перемирие, украинские войска оружия до сих пор не применяли. В течение 31 июля пока не зафиксировано вражеских обстрелов.

С момента объявления прекращения огня ни один военнослужащий из состава ООС не погиб и не был ранен в результате вражеских обстрелов, отметили в Министерстве обороны Украины.

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С полудня и до 12 часов 31 июля вражеских обстрелов не зафиксировано. Украинские подразделения, соблюдая условия прекращения огня, полностью контролируют ситуацию в районе ООС.

Командование твердо придерживается позиции, что в случае возникновения угрозы личному составу во время вражеского обстрела, или угрозы захвата территории, военнослужащие ВСУ будут давать адекватный ответ действиям врага,

– заверили в Минобороны.

Впрочем, есть в украинской армии и трагическая весть. Из-за сердечно-сосудистой недостаточности умер старший сержант Владимир Перекрестов – 45-летний украинский военный.

Прекращение огня с 27 июля: главное