З початку тижня на Донбасі, після старту режиму нового припинення вогню, померли троє військових. Вони не полягли у бою, як припускали користувачі соцмереж, а померли від проблем зі здоров'ям.

Про те, що троє військових померли цього тижня, повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил на фейсбук-сторінці.

Дивіться також Поліцейський потонув на курорті на Херсонщині: він рятував дітей

​В штабі ООС повідомляють: усі військові загинули внаслідок погіршення стану здоров'я.

28 липня перестало битися серце солдата Артура Бахнара,

29 липня обірвалося життя солдата Сергія Вергуна.

30 липня пішов з життя ще один захисник – старший сержант Володимир Перекрестов.

Що відомо про померлих

Чутки про загибель на фронті Артура Бахнара швидко розповсюдилися фейсбуком. Користувачі зазначали: Артур загинув під ворожим обстрілом, хоч у штабі заявляють, що під час нового всеохопного режиму припинення вогню загиблих немає.

Втім волонтер, керівник благодійної організації “Фонд “Мир і Ко” Мирослав Гай спростував цю інформацію зазначивши: Артур помер від набряку головного мозку. Волонтер запевнив, що на власні очі бачив довідку з лікарні, тому впевнений, що це не бойова втрата на фронті.

Інформації щодо обставин смерті Сергія Вергуна і Володимира Перекрестова наразі знайти не вдалося.

24 канал висловлює щирі співчуття рідним і знайомим померлих. Світла пам'ять!.

Припинення вогню від 27 липня: головне