Від початку тижня померли троє українських військових: що відомо
З початку тижня на Донбасі, після старту режиму нового припинення вогню, померли троє військових. Вони не полягли у бою, як припускали користувачі соцмереж, а померли від проблем зі здоров'ям.
Про те, що троє військових померли цього тижня, повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил на фейсбук-сторінці.
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В штабі ООС повідомляють: усі військові загинули внаслідок погіршення стану здоров'я.
- 28 липня перестало битися серце солдата Артура Бахнара,
- 29 липня обірвалося життя солдата Сергія Вергуна.
- 30 липня пішов з життя ще один захисник – старший сержант Володимир Перекрестов.
Що відомо про померлих
Чутки про загибель на фронті Артура Бахнара швидко розповсюдилися фейсбуком. Користувачі зазначали: Артур загинув під ворожим обстрілом, хоч у штабі заявляють, що під час нового всеохопного режиму припинення вогню загиблих немає.
Втім волонтер, керівник благодійної організації “Фонд “Мир і Ко” Мирослав Гай спростував цю інформацію зазначивши: Артур помер від набряку головного мозку. Волонтер запевнив, що на власні очі бачив довідку з лікарні, тому впевнений, що це не бойова втрата на фронті.
Інформації щодо обставин смерті Сергія Вергуна і Володимира Перекрестова наразі знайти не вдалося.
Припинення вогню від 27 липня: головне
- Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01.
- Новий режим припинення вогню погодили Україна, Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.
- У перший день перемир'я спостерігачі ОБСЄ нарахували загалом 111 порушень.
- Перше порушення зафіксували у районі Зайцевого: ворожий снаряд потрапив на приватний город. Чоловік, який на ньому порався, отримав поранення руки.
- Спостерігачі підтверджують: цю провокацію здійснили зі сторони, яка підконтрольна бойовикам.
- За 28 липня з боку окупантів зафіксували одну провокацію.
- Станом на 29 липня режим припинення вогню поки дотриманий. До прикладу, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів, що порушення бойовиками є не системними.