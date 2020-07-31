Попередній режим припенення вогню на Донбасі розпочався 21 липня 2019 року і тривав до 26 липня 2020 року. За цей час окупанти майже кожного дня відкривали вогонь по наших позиціях.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ заявив, що всього за рік режиму тиші окупанти порушили домовленості 4226 разів, пише Укрінформ.

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Як найманці Росії порушували попердній режим припинення вогню:

1310 разів застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння;

60 разів обстріляли населені пункти;

загинули 3 цивільних осіб, ще 6 – отримали поранення.

Євген Цимбалюк наголосив, що нинішні домовленості щодо режиму припинення вогню слід оцінювати на тлі подій, які передували.

Лише упродовж минулого тижня проросійські бойовики вбили 3 українських військових, а ще 6 – поранили. Збройні формування Росії продовжували порушувати мінські домовленості.

Важливо! Незважаючи на всі домовленості, окупанти від початку 2020 року вбили вже 65 українських військових. Список загиблих героїв – читайте у нашому матеріалі.

За час попередніх домовленостей ОБСЄ зафіксувала:

невідведене важке озброєння у непідконтрольних уряду районах,

заїзд російських конвоїв на Донбас.

Місія також стикалася з перешкоджанням у пересуванні на цих територіях.

Як триває сьогоднішнє перемир'я

Євген Цимбалюк наголосив, що перемир'я станом на 30 липня значною мірою дотримується. Однак проросійські бойовики вже 5 разіві відкрили вогонь. На щастя, ніхто з українських військових не постраждав.

Ми закликаємо російську делегацію надати роз'яснення щодо цих випадків,

– заявив очільник української місії при ОБСЄ.

Що відомо про перемир'я на Донбасі

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01. Його погодили Україна, Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.

Загалом ОБСЄ відзвітувала уже про 121 порушення.

За 28 липня з боку окупантів зафіксували одну провокацію.

За 29 липня ООС прозвітувала про один обстріл. На щастя, ніхто не постраждав.

30 липня окупанти також двічі порушили режим припинення вогню.

Українські військові не відкрили вогонь у відповідь жодного разу.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу