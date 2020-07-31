Тысячи обстрелов и десятки погибших: каким было предыдущее перемирие на Донбассе
Предыдущий режим прекращения огня на Донбассе начался 21 июля 2019 года и продолжался до 26 июля 2020 года. За это время оккупанты почти каждый день открывали огонь по нашим позициям.
Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил, что всего за год режима тишины оккупанты нарушили договоренности 4226 раз, пишет Укринформ.
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Как наемники России нарушали предыдущий режим прекращения огня:
- 1310 раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение;
- 60 раз обстреляли населенные пункты;
- погибли 3 гражданских лица, еще 6 – получили ранения.
Евгений Цимбалюк отметил, что нынешние договоренности относительно режима прекращения огня следует оценивать на фоне событий, которые предшествовали.
Только на прошлой неделе пророссийские боевики убили 3 украинских военных, еще 6 – ранены. Вооруженные формирования России продолжали нарушать минские договоренности.
За время предыдущих договоренностей ОБСЕ зафиксировала:
- неотведенное тяжелое вооружение в неподконтрольных правительству районах,
- заезд российских конвоев на Донбасс.
Миссия также сталкивалась с препятствием в передвижении на этих территориях.
Как идет сегодняшнее перемирие
Евгений Цимбалюк отметил, что перемирие по состоянию на 30 июля в значительной степени соблюдается. Однако пророссийские боевики уже 5 раз открыли огонь. К счастью, никто из украинских военных не пострадал.
Мы призываем российскую делегацию дать разъяснения относительно этих случаев,
– заявил глава украинской миссии при ОБСЕ.
Что известно о перемирии на Донбассе
- Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 27 июля 00:01. Его согласовали Украина, Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы 22 июля.
- В целом ОБСЕ отчиталась уже о 121 нарушении.
- По 28 июля со стороны оккупантов зафиксировали одну провокацию.
- За 29 июля ООС отчиталась об одном обстреле. К счастью, никто не пострадал.
- 30 июля оккупанты также дважды нарушили режим прекращения огня.
- Украинские военные не открыли ответный огонь ни разу.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала