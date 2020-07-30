С начала недели умерли трое украинских военных: что известно
С начала недели на Донбассе, после старта нового режима прекращения огня, умерли трое военных. Они не погибли в бою, как предполагали пользователи соцсетей, а умерли от проблем со здоровьем.
О том, что трое военных скончались на этой неделе, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на фейсбук-странице.
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В штабе ООС сообщают: все военные погибли в результате ухудшения состояния здоровья.
- 28 июля перестало биться сердце солдата Артура Бахнара,
- 29 июля оборвалась жизнь солдата Сергея Вергуна.
- 30 июля ушел из жизни еще один защитник – старший сержант Владимир Перекрестов.
Что известно об умерших?
Слухи о гибели на фронте Артура Бахнара быстро распространились по фейсбуку. Пользователи отмечали: Артур погиб под вражеским обстрелом, хоть в штабе заявляют, что во время нового всеобъемлющего режима прекращения огня погибших нет.
Впрочем волонтер, руководитель благотворительной организации “Фонд “Мир и Ко” Мирослав Гай опроверг эту информацию, отметив: Артур умер от отека головного мозга. Волонтер заверил, что собственными глазами видел справку из больницы, поэтому уверен, что это не боевая потеря на фронте.
Информации относительно обстоятельств смерти Сергея Вергуна и Владимира Перекрестова пока найти не удалось.
Прекращение огня от 27 июля: главное
- Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 27 июля 00:01.
- Новый режим прекращения огня согласовали Украина, Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы 22 июля.
- В первый день перемирия наблюдатели ОБСЕ насчитали всего 111 нарушений.
- Первое нарушение зафиксировали в районе Зайцево: вражеский снаряд попал на частный огород. Мужчина, который на нем возился, получил ранение руки.
- Наблюдатели подтверждают: эту провокацию совершили со стороны, которая подконтрольна боевикам.
- По 28 июля со стороны оккупантов зафиксировали одну провокацию.
- По состоянию на 29 июля режим прекращения огня пока соблюдается. К примеру, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что нарушения боевиками являются не системными.