С начала недели на Донбассе, после старта нового режима прекращения огня, умерли трое военных. Они не погибли в бою, как предполагали пользователи соцсетей, а умерли от проблем со здоровьем.

О том, что трое военных скончались на этой неделе, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на фейсбук-странице.

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​В штабе ООС сообщают: все военные погибли в результате ухудшения состояния здоровья.

28 июля перестало биться сердце солдата Артура Бахнара,

29 июля оборвалась жизнь солдата Сергея Вергуна.

30 июля ушел из жизни еще один защитник – старший сержант Владимир Перекрестов.

Что известно об умерших?

Слухи о гибели на фронте Артура Бахнара быстро распространились по фейсбуку. Пользователи отмечали: Артур погиб под вражеским обстрелом, хоть в штабе заявляют, что во время нового всеобъемлющего режима прекращения огня погибших нет.

Впрочем волонтер, руководитель благотворительной организации “Фонд “Мир и Ко” Мирослав Гай опроверг эту информацию, отметив: Артур умер от отека головного мозга. Волонтер заверил, что собственными глазами видел справку из больницы, поэтому уверен, что это не боевая потеря на фронте.

Информации относительно обстоятельств смерти Сергея Вергуна и Владимира Перекрестова пока найти не удалось.

24 канал выражает искренние соболезнования родным и знакомым умерших. Светлая память!.

Прекращение огня от 27 июля: главное