На Херсонщине на курорте Арабатская стрелка утонул полицейский. Он бросился в воду, пытаясь спасти детей.

Гибель полицейского на Херсонщине

Об инциденте сообщили в пресс-службе МВД. По их информации, погибшим оказался сотрудник Новокаховского межрайонного отдела областного управления полиции охраны. Мужчине было 33 года и он был в звании старшего сержанта.

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Он приехал на Арабатскую стрелку с женой в свои выходные. Здесь они намеревались отдохнуть. Но в один момент правоохранитель увидел, как группу подростков на надувных кругах волна и течение относят на глубину. Поэтому он бросился им на помощь, а следом и другие взрослые отдыхающие.

К счастью, подросткам помогли добраться до берега. А когда все более-менее успокоилось, люди заметили, что первый, кто поплыл к детям на помощь, исчез. Его начали тоже искать, и, к сожалению, нашли мертвым.

Сейчас обстоятельства инцидента выясняют следователи. В МВД заверили, что семью героя руководство полиции охраны не оставит без внимания, поддержки и помощи.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память правоохранителю.

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Неутешительная статистика по смертям на воде

По данным ГСЧС, по состоянию на 27 июля с начала месяца на водных объектах Украины погибли более 200 человек, в том числе 22 ребенка. Спасти удалось по меньшей мере 72 человека, в том числе 14 детей.

Спасатели подчеркивают, что чаще всего смертельные случаи происходят на необорудованных для купаниях пляжах, в частности на тех, где нет спасательного поста.

Также в ГСЧС отметили, что нужно неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения.

Во время отдыха у водоемов запрещено: