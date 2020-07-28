Полицейский утонул на курорте на Херсонщине: он спасал детей
На Херсонщине на курорте Арабатская стрелка утонул полицейский. Он бросился в воду, пытаясь спасти детей.
Гибель полицейского на Херсонщине
Об инциденте сообщили в пресс-службе МВД. По их информации, погибшим оказался сотрудник Новокаховского межрайонного отдела областного управления полиции охраны. Мужчине было 33 года и он был в звании старшего сержанта.
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Он приехал на Арабатскую стрелку с женой в свои выходные. Здесь они намеревались отдохнуть. Но в один момент правоохранитель увидел, как группу подростков на надувных кругах волна и течение относят на глубину. Поэтому он бросился им на помощь, а следом и другие взрослые отдыхающие.
К счастью, подросткам помогли добраться до берега. А когда все более-менее успокоилось, люди заметили, что первый, кто поплыл к детям на помощь, исчез. Его начали тоже искать, и, к сожалению, нашли мертвым.
Сейчас обстоятельства инцидента выясняют следователи. В МВД заверили, что семью героя руководство полиции охраны не оставит без внимания, поддержки и помощи.
Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память правоохранителю.
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Неутешительная статистика по смертям на воде
По данным ГСЧС, по состоянию на 27 июля с начала месяца на водных объектах Украины погибли более 200 человек, в том числе 22 ребенка. Спасти удалось по меньшей мере 72 человека, в том числе 14 детей.
Спасатели подчеркивают, что чаще всего смертельные случаи происходят на необорудованных для купаниях пляжах, в частности на тех, где нет спасательного поста.
Также в ГСЧС отметили, что нужно неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения.
Во время отдыха у водоемов запрещено:
- купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
- залезать на предупредительные знаки, буи, бакены;
- прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;
- купаться наедине;
- использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие, не предусмотренные для плавания.
- плавать на плавсредствах возле пляжей и других мест, которые не отведены для купания;
- употреблять спиртные напитки до и во время купания;
- подплывать близко к плавсредствам неподалеку от мест купания;
- допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
- подавать ложные сигналы опасности, шутить, шалить;
- детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем до пояса;
- купание детей без сопровождения взрослых.