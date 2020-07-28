На Херсонщині на курорті Арабатська стрілка потонув поліцейський. Він кинувся до води, намагаючись врятувати дітей.

Загибель поліцейського на Херсонщині

Про інциденту повідомили у пресслужбі МВС. За їхньою інформацією, загиблим виявився співробітник Новокаховського міжрайонного відділу обласного управління поліції охорони. Чоловікові було 33 роки та він мав звання старшого сержанта.

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Він на Арабатську стрілку з дружиною у свої вихідні. Тут вони мали намір відпочити. Але в один момент правоохоронець побачив, як групу підлітків на надувних колах хвиля й течія відносять на глибину. Тому він кинувся їм на допомогу, а слідом і інші дорослі відпочивальники.

На щастя, підліткам допомогли дістатися берега. А коли все більш-менш заспокоїлося, люди помітили, що перший, хто поплив до дітей на допомогу, зник. Його почали теж шукати, і, на жаль, знайшли мертвим.

Наразі обставини інциденту з’ясовують слідчі. У МВС запевнили, що родину героя керівництво поліції охорони не залишить без уваги, підтримки й допомоги.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним і близьким загиблого. Світла пам’ять правоохоронцю.

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Невтішна статистика щодо смертей на воді

За даними ДСНС, станом на 27 липня від початку місяця на водних об’єктах України загинули понад 200 осіб, зокрема 22 дитини. Врятувати ж вдалося щонайменше 72 людей, зокрема 14 дітей.

Рятувальники підкреслюють, що найчастіше смертельні випадки трапляються на непристосованих для купаннях пляжах, зокрема на тих, де немає рятувального посту.

Також у ДСНС наголосили, що потрібно неухильно дотримуватися правил безпечної поведінки

Під час відпочинку біля водойм заборонено: